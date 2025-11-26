Tchad : dans le Lac, le PROLAC réceptionne deux infrastructures

Une mission du Projet de Relance et de Développement de la région du Lac (PROLAC), conduite par le coordonnateur national, Adeguélaye Yang Joël, a séjourné dans la province du Lac, du 24 au 26 novembre 2026. Cette mission avait pour objectif principal, la réception provisoire des activités et infrastructures réalisées dans le cadre dudit projet.



À Bol, chef-lieu de la province du Lac, la délégation, accompagnée des délégués provinciaux membres du Comité provincial d’action, a d’abord échangé avec les autorités administratives locales. Ces échanges ont permis de faire le point sur l’état d’avancement des réalisations avant la descente sur le terrain pour constater de visu les ouvrages exécutés.



Parmi les infrastructures réceptionnées, figurent la piste rurale reliant Matafo à Ngueléa, longue de 38,5 kilomètres, ainsi que cinq installations solaires mises en place dans les polders de Mamdi et de Birim. Ces ouvrages visent à améliorer la production agricole, et à faciliter l’écoulement des produits vers les marchés, contribuant au renforcement de la résilience des communautés locales, et de ce fait relancer l'économie au niveau de la province.



Sur le terrain, la mission a visité les dispositifs énergétiques, notamment le système solaire de grande capacité, appuyé par des groupes électrogènes, installé dans le cadre de la réhabilitation des polders Birim et Mamdi. Elle a également inspecté les travaux de construction et de réhabilitation des pistes rurales, essentielles pour désenclaver les zones de production et dynamiser l’économie locale. À chaque étape, les membres de la mission ont procédé à des évaluations techniques, en posant des questions précises afin de s’assurer de la qualité, de la conformité et du volume des travaux réalisés.



Le délégué provincial des Infrastructures du Lac, Zakaria Ali Ranga, s’est félicité de la qualité des ouvrages exécutés, soulignant leur importance pour le développement de la province. Un avis partagé par le délégué provincial de la Production et de l’Industrialisation agricole, Adam Djeroua Abdallah, qui a affirmé que ce projet constitue un levier essentiel pour accompagner la province vers un développement durable et une meilleure autosuffisance alimentaire.



De son côté, le coordonnateur national du PROLAC, Adeguélaye Yang Joël, a insisté sur la nécessité d’un entretien rigoureux et durable de ces infrastructures, qualifiées d’ouvrages de dernière génération. Il a rappelé que les réalisations du PROLAC sont un véritable don du gouvernement à la population du Lac, et que leur pérennité dépendra de l’implication des bénéficiaires et des autorités locales.



À travers cette mission de réception provisoire, le PROLAC réaffirme ainsi son engagement à soutenir le développement socio-économique de la province du Lac, en mettant un accent particulier sur la modernisation des infrastructures agricoles et énergétiques. Les acteurs concernés ont posé leur signature au bas du document, signe d'un travail bien fait. Le PROLAC est un projet sous régional financé par la banque mondiale.