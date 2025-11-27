Congo : L’hôpital général de Ouesso mis en service par Denis Sassou N'Guesso

La construction de cet hôpital général s’inscrit dans la mise en œuvre du programme du gouvernement qui vise à implanter un hôpital général dans chaque chef-lieu de département pour améliorer l’accès des populations aux soins de santé de qualité, conformément aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Avec l’inauguration de l’hôpital général de Ouesso, le département de la Sangha rejoint ainsi Brazzaville, Pointe-Noire et Sibiti avec un établissement sanitaire de haute facture présenté comme l’un des plus grands, en termes de capacité d’accueil, dans la partie nord du Congo.



« Ici, au cœur de la Sangha, se dresse désormais un hôpital digne des plus grandes aspirations de notre action », a clamé le ministre de la santé et de la population, Jean Rosaire Ibara, lors de sa prise de parole pendant la cérémonie.



Bâti sur une superficie de 5 hectares, l’hôpital général de Ouesso qui se distingue par son plateau technique de haute performance, a été créé par loi 34-2025 du 6 octobre 2025.



Selon le ministre de la santé et de la population, cet hôpital dispose d’une capacité de 235 lits et compte 44 personnels médicaux, 65 paramédicaux, ainsi que 32 personnels non soignants tels des ingénieurs, des informaticiens, des techniciens supérieurs des services généraux.



S’adressant à tout ce personnel soignant, Jean Rosaire Ibara a vivement recommandé d’intérioriser les leçons apprises dans les salles de classes tout en insistant sur la curiosité, l’humilité et l’humanisme. Il a par la suite interpellé la population de la Sangha, en soulignant que « cet hôpital est avant le vôtre. Il est né de votre patience », avant de dégager son importance : « Il apportera plus de sécurité aux mères, plus de chance aux enfants, plus de dignité aux malades, et plus de sérénité à tous », a-t-il renchéri.



Comme à l’accoutumée, les populations de la Sangha, en général et celles de la ville de Ouesso, en particulier, étaient au rendez-vous de l’accueil du chef de l’Etat. En leurs noms, le préfet de la Sangha, Edouard Denis Okouya a salué l’inauguration de l’hôpital en affirmant : " Vous nous offrez un temple de vie et de santé, un message d'espoir pour les autres infrastructures prévues au bénéfice de notre département … »









