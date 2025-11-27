









AFRIQUE Congo : la BEAC invitée à l'achèvement dans les plus brefs délais de l'Agence de Dolisie

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 27 Novembre 2025



Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian Yoka a invité la BEAC à l’achèvement dans les plus brefs délais de l’agence de Dolisie et au lancement des équipes techniques, en vue de la construction des agences BEAC à Impfondo et à Ewo. C'était à l'occasion du lancement des travaux de construction de la future agence de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) par le président , Denis Sassou N'Guesso, le 20 novembre dernier, dans la capitale de l’or vert

La cérémonie de pose de la première pierre de l'agence BEAC de Dolisie s'est déroulée en présence du gouverneur de la banque sous régionale , Yvon Sana Bangui, de secrétaire général de la COBAC (Commission bancaire de l'Afrique centrale), Marcel Ondele et des cadres de l’institut d'émission sous-régional



S’exprimant lors de la cérémonie, le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian Yoka a affirmé que « la ville de Dolisie remplit les critères définis par la BEAC et s’est imposée comme un pôle stratégique pour accueillir une agence moderne. ».



Appréciant à sa juste valeur, la dynamique de développement observée au Congo, le ministre Christian Yoka a invité la BEAC à poursuivre, avec célérité, le développement de son programme d’implantation et d’extension au Congo. Aussi a-t-il invité le BEAC à l’achèvement dans les plus brefs délais de l’agence de Dolisie et au lancement des équipes techniques, en vue de la construction des agences BEAC à Impfondo et à Ewo.



Parlant du système bancaire, le ministre des finances a noté qu’il y avait quelques résultats encourageants enregistrés au Congo. En effet, au 30 Août 2025, le Congo comptait 9 centres d’activités avec un bilan en croissance de plus de 9,5% pour atteindre 4 mille 97 milliards de CFA. Les dépôts, de leur côté, ont connu une hausse de plus de 7,5 %. « Signe d’une confiance renouvelée ; des crédits dynamiques de plus de 27%, preuve d’un financement accru de l’économie réelle », a reconnu l’argentier congolais.



Pour le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, la pose de la première pierre pour la construction de l’agence de la BEAC à Dolisie est loin d’être un hasard du calendrier. Elle intervient à la veille du 53ème anniversaire de la naissance de la BEAC, créée le 22 novembre 1972 à Brazzaville.



Il a souligné qu’à l’instar des centres de la BEAC à Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo, Ouesso, cette 5ème représentation de la BEAC au Congo deviendra un pôle structurant au service de la stabilité financière, la croissance économique et la proximité avec les acteurs locaux. La réalisation d’une agence BEAC à Dolisie, a-t-il déclaré, aura des effets directs et indirects sur les emplois. « Le renforcement du système bancaire dans l’économie du Congo pourrait doper la consommation et encourager de nouveaux services de proximité », a soutenu Yvon Sana Bangui.



Il a relevé que Dolisie à jouer pleinement son rôle dans la dynamique économique nationale. Poumon économique, selon lui, du département du Niari, Dolisie est un patrimoine forestier (…) dotée d’une position stratégique remarquable sur les corridors régionaux et frontalier. « C’est un catalyseur dynamique économique », a souligné le gouverneur de la BEAC.



Composée d’un bâtiment R+4, à usage mixte, de deux résidences R+1, ainsi que des zones sportives et locaux techniques, la future agence, la 5ème représentation de l’institut d’émission des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, après la direction de Brazzaville, l’agence de Pointe-Noire, Ouesso et Oyo, est bâtie sur une superficie d’environ 3,40 hectares.



Cette cérémonie intervient au moment où le président, Denis Sassou N’Guesso venait de prendre les rênes de la CEMAC en tant que président en exercice de la conférence des chefs d’Etat, l’organe supérieur de décision de cette communauté.



Mais au-delà de ces signes du destin, a-t-il déclaré, la construction d’une agence de la BEAC s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme immobilier de son institution et vise à étendre et à densifier son maillage territorial afin « d’accompagner le développement économique des états membres et à renforcer sa capacité d’action sur l’ensemble de la Sous-région en parfaite cohérence avec ses missions notamment celle qui consiste à assurer la stabilité monétaire et financière et à apporter son soutien aux politiques économiques nationales. »



C’est sous une liesse populaire, agrémentée par les décibels de la chorale kimbanguiste que le président a foulé la zone où sera érigé le siège local de BEAC, en face de la préfecture du Niari..





