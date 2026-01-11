Alwihda Info
AFRIQUE

Alerte Sécurité : Neuf marins enlevés lors d'une attaque de piraterie au large du Gabon


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


Le Ministère de la Défense Nationale a confirmé à travers un communiqué ce dimanche 11 janvier 2026 l'enlèvement de neuf marins lors d'une attaque armée contre un navire de pêche gabonais. Les forces spéciales sont actuellement déployées pour tenter de retrouver les otages.


Image : Gabonreview
Image : Gabonreview



 

L'attaque s'est déroulée dans l'obscurité de la nuit du 10 au 11 janvier. Le navire visé, le IB Fish 7, un chalutier battant pavillon national, a été pris d'assaut par trois individus armés alors qu'il opérait au large des côtes gabonaises.

Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle

Dès l'alerte donnée, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), notamment la Marine Nationale, ont été mobilisées. Le dispositif actuel repose sur plusieurs axes :

  • Localisation : Utilisation de moyens de surveillance maritime pour traquer l'embarcation des assaillants.

  • Sécurisation : Renforcement de la présence militaire dans la zone de pêche pour protéger les autres navires.

  • Coopération régionale : Le Gabon travaille étroitement avec les centres de coordination maritime de la sous-région pour bloquer toute tentative de fuite vers les eaux internationales voisines.

La piraterie : un défi pour la souveraineté maritime

Cet incident rappelle la vulnérabilité des petits navires de pêche face à des groupes armés mobiles. Le Ministère a insisté sur le fait que la souveraineté du territoire national s'étend à ses eaux territoriales et que tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité des marins.

« Le Ministère assure que toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité des citoyens et la souveraineté du territoire national », indique le communiqué officiel.




Le Gabon, à l'instar de ses voisins du golfe de Guinée, fait face à une menace persistante de piraterie maritime. Ces attaques visent souvent à obtenir des rançons. La réponse coordonnée des autorités gabonaises avec les partenaires régionaux est cruciale pour maintenir la confiance des opérateurs économiques dans ce secteur vital qu'est la pêche.





 
Peter Kum
