Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques

Mobilisation des Partenaires Techniques et Financiers

La réunion a rassemblé les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ainsi que les dirigeants des établissements bancaires, d'assurances et les opérateurs de téléphonie. Cette large mobilisation témoigne de la volonté du gouvernement de garantir un soutien multisectoriel à cet événement majeur.







L’objectif de cette rencontre était double :



Présenter l’événement : Exposer le SEMICA TCHAD 2026, ses enjeux économiques pour le pays, son contexte et les résultats attendus. Solliciter l'Engagement : Recueillir les contributions des partenaires et susciter leur engagement formel à participer à l'événement.









Un Salon, Levier du Développement des Industries Extractives

La Ministre Ndolenodji Alixe Naïmbaye a souligné que la mobilisation de l'expertise et des ressources des partenaires au développement et financiers est un gage essentiel pour le succès du salon.







Le SEMICA TCHAD est conçu pour être un levier essentiel pour le développement et la diversification des industries extractives tchadiennes (pétrole, mines et carrières). Il est attendu que ce salon attire des investissements internationaux et favorise les partenariats technologiques.

