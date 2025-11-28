Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


N’Djamena, le 27 novembre 2025 – Dans le cadre des préparatifs du premier Salon International des Mines, des Carrières et des Hydrocarbures (SEMICA TCHAD 2026), la Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a organisé une réunion de sensibilisation cruciale avec les partenaires économiques et financiers du pays.


Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques



 

Mobilisation des Partenaires Techniques et Financiers

 

La réunion a rassemblé les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ainsi que les dirigeants des établissements bancaires, d'assurances et les opérateurs de téléphonie. Cette large mobilisation témoigne de la volonté du gouvernement de garantir un soutien multisectoriel à cet événement majeur.

 

L’objectif de cette rencontre était double :

  1. Présenter l’événement : Exposer le SEMICA TCHAD 2026, ses enjeux économiques pour le pays, son contexte et les résultats attendus.

  2. Solliciter l'Engagement : Recueillir les contributions des partenaires et susciter leur engagement formel à participer à l'événement.

 



 Un Salon, Levier du Développement des Industries Extractives

 

La Ministre Ndolenodji Alixe Naïmbaye a souligné que la mobilisation de l'expertise et des ressources des partenaires au développement et financiers est un gage essentiel pour le succès du salon.

 

Le SEMICA TCHAD est conçu pour être un levier essentiel pour le développement et la diversification des industries extractives tchadiennes (pétrole, mines et carrières). Il est attendu que ce salon attire des investissements internationaux et favorise les partenariats technologiques.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/11/2025

Tchad - Abéché : Un focus group de jeunes formule des recommandations pour le développement local et la cohésion sociale

Tchad - Abéché : Un focus group de jeunes formule des recommandations pour le développement local et la cohésion sociale

Tchad : Le Ministère de la Femme et l'ONU renforcent la lutte contre les violences basées sur le genre Tchad : Le Ministère de la Femme et l'ONU renforcent la lutte contre les violences basées sur le genre 28/11/2025

Populaires

تاجر يتبرع بـ10 آلاف «لفاية» لصالح النساء السودانيات اللاجئات في تشاد

27/11/2025

Concert humanitaire au Tchad : Charlotte Dipanda et Mounira Mitchala unies pour les communautés vulnérables

27/11/2025

Tchad - Kanem-Sud : Installation officielle du nouveau Préfet Adoum Hamid Goukouni à Mondo

28/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter