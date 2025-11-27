Tchad : Le Ministère de la Femme et l'ONU renforcent la lutte contre les violences basées sur le genre

M. Ismaïl Adoum Hamid, Directeur général de la Promotion du Genre et de l’Autonomisation, a rappelé que cette campagne s'étend du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes) au 10 décembre (Journée des Nations Unies).







Il a souligné que la campagne vise principalement à sensibiliser, encourager l’action citoyenne et prévenir toutes les formes de violences, y compris les violences numériques, un phénomène en hausse au Tchad.







Le Directeur général a mis en avant les avancées institutionnelles, notamment l’adoption de lois protégeant les femmes et les enfants et la création de centres de prise en charge pour accompagner les survivantes. Il a cependant alerté sur le fait que les violences basées sur le genre (VBG) ont atteint un niveau alarmant, constituant un frein majeur au développement du pays.









Le documentaire « Mara Ma Sakit » est jugé essentiel par le Ministère car il met en lumière les défis, les vulnérabilités et les réalités vécues par les survivantes de violences.







Mme Yewande Odia, Représentante résidente de l’UNFPA, a rappelé que le film expose l’ampleur des VBG dans un contexte marqué par :



Les normes socioculturelles ;

Les mutilations génitales féminines (MGF) ;

Les mariages forcés ;

La vulnérabilité accrue des femmes et filles dans les camps de déplacés et de réfugiés.







La Représentante de l’UNFPA a salué les progrès significatifs du Tchad, notamment dans le domaine des droits politiques, où les femmes représentent désormais 34 % à l’Assemblée nationale et 39 % au Sénat en 2025.







Elle a également mis en lumière l’engagement du pays dans la mise en place d’une approche holistique à travers les centres intégrés multisectoriels. Ces centres offrent une prise en charge sûre et de qualité des survivantes de VBG dans sept provinces du Tchad.







En conclusion, si des avancées importantes ont été réalisées, les deux partenaires ont réaffirmé qu'une mobilisation continue et un engagement accru sont nécessaires pour parvenir à l’éradication définitive de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles.

