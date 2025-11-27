Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Kanem-Sud : Installation officielle du nouveau Préfet Adoum Hamid Goukouni à Mondo


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 28 Novembre 2025


La cérémonie d'installation officielle du nouveau Préfet du département du Kanem-Sud, M. Adoum Hamid Goukouni, s’est déroulée ce jeudi. Nommé par décret N°1277/PR/PM/MATD/2025 du 2 juillet 2025, il succède à M. Mahamat Brahim Saillaye.


Tchad - Kanem-Sud : Installation officielle du nouveau Préfet Adoum Hamid Goukouni à Mondo


 

L’installation a été présidée par M. Annour Djibrine Abdoulaye, Secrétaire Général de la Province du Kanem, représentant le Délégué Général du Gouvernement.

 

Le Préfet sortant, M. Mahamat Brahim Saillaye, a présenté un bilan de la situation du département, exprimant sa gratitude envers les hautes autorités pour le soutien accordé au développement local durant ses neuf mois de mandat. Il a également félicité son successeur pour son engagement et le travail accompli.

 
 

Le Secrétaire Général de la Province a rappelé au nouveau Préfet les priorités essentielles de son mandat, insistant sur une gestion rigoureuse et axée sur la stabilité :

  • Gouvernance : Assurer la transparence dans la gestion publique et le respect de la hiérarchie.

  • Cohésion Sociale : Maintenir la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les communautés.

  • Sécurité et Environnement : Intensifier la lutte contre les conflits et les feux de brousse, préserver l’environnement face aux coupes abusives d’arbres et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.

 

 

Après son installation, M. Adoum Hamid Goukouni a exprimé sa gratitude pour la confiance que les plus hautes autorités ont placée en lui. Il s’est engagé à :

  • Poursuivre les actions de son prédécesseur ;

  • Relever les défis liés au développement du Kanem-Sud.



Cette nomination marque un nouveau chapitre dans l’administration du Kanem-Sud, avec un accent fort mis sur la sécurité et le développement durable.



