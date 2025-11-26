Tchad : le SYMET annonce une importante Assemblée générale

Le SYMET a convoqué ses membres en Assemblée générale ce 22 novembre, afin d’échanger sur leurs activités et d’ouvrir une nouvelle phase dans leurs actions syndicales.



Cette rencontre s’est déroulée au siège du SYMET. Moussa Kali déclare que, l’an 2025, le 22 novembre, s’est tenue au siège du Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) une Assemblée générale consacrée à l’évaluation de la situation socioprofessionnelle des médecins et à l’examen des engagements annoncés par le ministre concerné.



Il précise que l’Assemblée a enregistré la participation de plus des deux tiers des membres actifs, assurant ainsi le quorum requis pour la validité des délibérations. Après des échanges constructifs, les participants ont constaté que les engagements pris par les autorités n’ont pas encore connu de début d’exécution concret, et que les préoccupations urgentes des médecins restent non satisfaites.



En conséquence, il réaffirme que les membres ont décidé de maintenir la pression syndicale, tout en laissant une marge raisonnable pour l’aboutissement des démarches annoncées. À l’issue des débats, l’Assemblée générale décide ce qui suit : Le renouvellement du mot d’ordre de grève pour une durée d’une semaine, à compter du lundi 24 novembre 2025, renouvelable une fois, et ce sur toute l’étendue du territoire national.



Un service minimum obligatoire sera assuré dans les services d’urgence, la dialyse, la réanimation, les salles d’accouchement, les dispensaires d’ARV et les services antituberculeux. Les médecins restent mobilisés et solidaires, en évitant toute intimidation ou pression extérieure pouvant porter atteinte à l’exercice de leur droit syndical.



Il conclut que le SYMET reste disponible pour reprendre les négociations à tout moment, dès que les autorités apporteront des réponses concrètes aux revendications.