Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le SYMET annonce une importante Assemblée générale


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 26 Novembre 2025



Tchad : le SYMET annonce une importante Assemblée générale
Le SYMET a convoqué ses membres en Assemblée générale ce 22 novembre, afin d’échanger sur leurs activités et d’ouvrir une nouvelle phase dans leurs actions syndicales.

Cette rencontre s’est déroulée au siège du SYMET. Moussa Kali déclare que, l’an 2025, le 22 novembre, s’est tenue au siège du Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) une Assemblée générale consacrée à l’évaluation de la situation socioprofessionnelle des médecins et à l’examen des engagements annoncés par le ministre concerné.

Il précise que l’Assemblée a enregistré la participation de plus des deux tiers des membres actifs, assurant ainsi le quorum requis pour la validité des délibérations. Après des échanges constructifs, les participants ont constaté que les engagements pris par les autorités n’ont pas encore connu de début d’exécution concret, et que les préoccupations urgentes des médecins restent non satisfaites.

En conséquence, il réaffirme que les membres ont décidé de maintenir la pression syndicale, tout en laissant une marge raisonnable pour l’aboutissement des démarches annoncées. À l’issue des débats, l’Assemblée générale décide ce qui suit : Le renouvellement du mot d’ordre de grève pour une durée d’une semaine, à compter du lundi 24 novembre 2025, renouvelable une fois, et ce sur toute l’étendue du territoire national.

Un service minimum obligatoire sera assuré dans les services d’urgence, la dialyse, la réanimation, les salles d’accouchement, les dispensaires d’ARV et les services antituberculeux. Les médecins restent mobilisés et solidaires, en évitant toute intimidation ou pression extérieure pouvant porter atteinte à l’exercice de leur droit syndical.

Il conclut que le SYMET reste disponible pour reprendre les négociations à tout moment, dès que les autorités apporteront des réponses concrètes aux revendications.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/11/2025

Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes

Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان… كنيسة الله في تشاد تطلق برنامجها الروحي المكوّن من ثلاث ليالٍ للصلاة والكرازة في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان… كنيسة الله في تشاد تطلق برنامجها الروحي المكوّن من ثلاث ليالٍ للصلاة والكرازة 26/11/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, quand l’amour devient une transaction financière

26/11/2025

Tchad : La Police nationale incinère une importante quantité de produits prohibés

26/11/2025

Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes

26/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter