TCHAD

Coopération Tchad–Bangladesh : L'Ambassadeur Ildjima Badda Mallot reçue pour renforcer les liens commerciaux


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


Son Excellence Mme Ildjima Badda Mallot, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République Populaire du Bangladesh (avec résidence à New Delhi), a été reçue en audience par le Secrétaire aux Affaires étrangères par intérim au Ministère des Affaires étrangères du Bangladesh.


L'entretien, qualifié de cordial et fructueux, a permis de passer en revue l'état des relations bilatérales. Les deux personnalités se sont félicitées de l’excellence des liens diplomatiques qui unissent les deux nations.

 

Le Secrétaire aux Affaires étrangères a chaleureusement félicité Mme l’Ambassadeur pour la présentation de ses Lettres de créance la veille au Président Mohammed Shahabuddin, saluant sa nomination en tant que premier Ambassadeur non résident du Tchad accrédité auprès du Bangladesh.

 



 Priorités Stratégiques : Commerce et Textile

 

Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage la coopération bilatérale et multilatérale dans plusieurs secteurs prioritaires. Elles ont notamment salué le volume croissant des échanges commerciaux et touristiques et la dynamique positive en matière d’investissements.

 

Un accent particulier a été mis sur le secteur du textile et du coton :

  • Facilitation : Les deux parties ont convenu de faciliter les procédures de délivrance de visas et de promouvoir les partenariats de formation.

  • Potentiel Coton/Textile : Il a été rappelé que le Bangladesh, deuxième producteur mondial de textile, a importé en 2024 plus de 53 millions de dollars de coton tchadien, illustrant le potentiel stratégique de ce secteur pour les deux économies.

     

Son Excellence Mme l’Ambassadeur et le Secrétaire aux Affaires étrangères par intérim ont exprimé leur volonté commune de poursuivre le dialogue et d’œuvrer ensemble au renforcement durable de l’amitié et de la coopération entre le Tchad et le Bangladesh.

Peter Kum
