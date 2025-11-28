Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Fête de la Proclamation de la République : Vœux des Nations Unies au Tchad


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


N’Djamena, le 28 novembre 2025 – À l’occasion de la célébration de la Fête de la Proclamation de la République du Tchad, l'équipe Pays des Nations Unies au Tchad (United Nations Chad) a adressé ses vœux à l’ensemble du Peuple Tchadien.


Fête de la Proclamation de la République : Vœux des Nations Unies au Tchad


 

Dans une déclaration officielle publiée ce jour, les Nations Unies ont exprimé leur souhait que cette journée soit l'occasion de consolider les valeurs nationales fondamentales :

« Au nom de l’équipe Pays des Nations Unies Tchad, nous souhaitons une bonne fête de la Proclamation de la République. Que cette journée symbolique renforce les valeurs de paix, de cohésion nationale et de progrès partagé pour toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens. »



Ce message réaffirme l'engagement des Nations Unies à soutenir le Tchad dans ses efforts pour le développement durable, la stabilité et l'unité nationale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/11/2025

Tchad : Clôture de l’Atelier de formation des journalistes sur les données statistiques à Klessoum

Tchad : Clôture de l’Atelier de formation des journalistes sur les données statistiques à Klessoum

Concert humanitaire au Tchad : Charlotte Dipanda et Mounira Mitchala unies pour les communautés vulnérables Concert humanitaire au Tchad : Charlotte Dipanda et Mounira Mitchala unies pour les communautés vulnérables 27/11/2025

Populaires

تاجر يتبرع بـ10 آلاف «لفاية» لصالح النساء السودانيات اللاجئات في تشاد

27/11/2025

Concert humanitaire au Tchad : Charlotte Dipanda et Mounira Mitchala unies pour les communautés vulnérables

27/11/2025

Tchad - Kanem-Sud : Installation officielle du nouveau Préfet Adoum Hamid Goukouni à Mondo

28/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter