Fête de la Proclamation de la République : Vœux des Nations Unies au Tchad

Dans une déclaration officielle publiée ce jour, les Nations Unies ont exprimé leur souhait que cette journée soit l'occasion de consolider les valeurs nationales fondamentales :



« Au nom de l’équipe Pays des Nations Unies Tchad, nous souhaitons une bonne fête de la Proclamation de la République. Que cette journée symbolique renforce les valeurs de paix, de cohésion nationale et de progrès partagé pour toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens. »







Ce message réaffirme l'engagement des Nations Unies à soutenir le Tchad dans ses efforts pour le développement durable, la stabilité et l'unité nationale.

