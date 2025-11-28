Coopération Tchad–Allemagne : 15 millions d’euros engagés pour renforcer la paix, l’énergie et l’inclusion sociale

À l’issue des échanges, l’Allemagne a annoncé un nouvel engagement financier de 15 millions d’euros. Cette enveloppe est destinée à soutenir des axes prioritaires alignés sur le Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».







Les investissements se concentreront principalement sur des domaines stratégiques pour la stabilité et le développement durable du Tchad :



Cohésion sociale et inclusion socio-économique ;

Énergie renouvelable et adaptation climatique.





Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à une coopération fondée sur des principes fondamentaux, notamment la bonne gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption et la promotion des droits humains, avec un accent particulier sur l’égalité femmes-hommes.







Un autre point clé a été la nécessité de renforcer la résilience des populations, en particulier dans les zones affectées par les crises humanitaires, migratoires et climatiques.







Les prochaines négociations intergouvernementales sont d’ores et déjà prévues pour se tenir en 2027 à Berlin.

