Tchad - Bahr-Azoum : Le Préfet Mahamat Ahmat Saleh s’engage contre les divisions intercommunautaires

Cette réunion a rassemblé l’ensemble des parties prenantes directement concernées par les défis liés à l’accès aux ressources naturelles et aux déplacements saisonniers : agriculteurs, éleveurs, chefs de village et chefs de ferricks.







Le Préfet a rappelé avec insistance que l'établissement d'une paix durable repose sur des principes fondamentaux : le respect mutuel, la communication ouverte et l’implication pleine et entière des leaders communautaires.







M. Mahamat Ahmat Saleh a souligné la nécessité d’une vigilance accrue et d’un respect scrupuleux des nouvelles mesures de prévention des tensions, notamment celles liées aux anxiétés sociales et aux incompréhensions territoriales.







Cette initiative place les autorités traditionnelles au cœur du dispositif de médiation. Ce choix marque un pas important vers une gouvernance locale inclusive, fondée sur le dialogue et le vivre-ensemble.







À Badina et dans ses environs, la construction de la paix repose désormais sur la concertation et la responsabilité partagée entre les communautés et l'administration.

