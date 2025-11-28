Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Artisanat : Le Boukssa, Trésor de la tradition et symbole d'hospitalité


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


Le Tchad est riche de ses traditions, et certains objets du quotidien se révèlent être de véritables emblèmes culturels. Parmi eux, le boukssa, une calebasse ouvragée, incarne à la fois un patrimoine vivant et une forte tradition d’hospitalité.


Image : ONPTA
Image : ONPTA
 

Un Thermos Naturel et Fonctionnel

 

Loin d'être de simples contenants, les objets appelés boukssa sont fabriqués à la main avec un soin méticuleux. Utilisés depuis des générations, leur fonction est double et essentielle :

  • Conservation du Lait Frais : Ils servent principalement à conserver le lait frais, notamment le lait de vache, grâce aux propriétés naturelles de la calebasse.

  • Thermos Traditionnel : Le boukssa agit comme un "thermos naturel", assurant la fraîcheur de son contenu lors des longs voyages à travers les vastes paysages tchadiens.



Ces objets sont également indissociables de l'accueil, étant traditionnellement utilisés pour servir chaleureusement les visiteurs, témoignant ainsi de l'hospitalité tchadienne.

 



 Patrimoine Vivant et Œuvre d’Art

 

Le boukssa est un patrimoine vivant qui transcende sa simple utilité. Grâce au talent des artisans, il est transformé en une véritable œuvre d’art, richement décorée et témoignant de l'authenticité culturelle du pays.

 

Le Tchad, c’est aussi cette capacité à faire de l'objet utilitaire un vecteur d'histoire et de richesse culturelle.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/11/2025

Tchad : un forum organisé par l’EISA pour clarifier le rôle des conseillers et de la société civile

Tchad : un forum organisé par l’EISA pour clarifier le rôle des conseillers et de la société civile

Tchad : au Batha, rencontre d’échange sur les produits pharmaceutiques et la régulation du prix du carburant Tchad : au Batha, rencontre d’échange sur les produits pharmaceutiques et la régulation du prix du carburant 27/11/2025

Populaires

Tchad : Le président du COST annonce sa candidature pour un nouveau mandat

27/11/2025

Congo : la BEAC invitée à l'achèvement dans les plus brefs délais de l'Agence de Dolisie

27/11/2025

Congo : L’hôpital général de Ouesso mis en service par Denis Sassou N'Guesso

27/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter