Tchad - Artisanat : Le Boukssa, Trésor de la tradition et symbole d'hospitalité

Un Thermos Naturel et Fonctionnel

Loin d'être de simples contenants, les objets appelés boukssa sont fabriqués à la main avec un soin méticuleux. Utilisés depuis des générations, leur fonction est double et essentielle :



Conservation du Lait Frais : Ils servent principalement à conserver le lait frais, notamment le lait de vache, grâce aux propriétés naturelles de la calebasse.

Thermos Traditionnel : Le boukssa agit comme un "thermos naturel", assurant la fraîcheur de son contenu lors des longs voyages à travers les vastes paysages tchadiens.





Ces objets sont également indissociables de l'accueil, étant traditionnellement utilisés pour servir chaleureusement les visiteurs, témoignant ainsi de l'hospitalité tchadienne.











Patrimoine Vivant et Œuvre d’Art

Le boukssa est un patrimoine vivant qui transcende sa simple utilité. Grâce au talent des artisans, il est transformé en une véritable œuvre d’art, richement décorée et témoignant de l'authenticité culturelle du pays.







Le Tchad, c’est aussi cette capacité à faire de l'objet utilitaire un vecteur d'histoire et de richesse culturelle.

