Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Dix-neuf présumés malfaiteurs présentés à la presse par la Police Nationale


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


La Police Nationale a procédé, ce jeudi au Commissariat n°1 de Gardolet, à la présentation officielle de dix-neuf (19) individus interpellés suite à une série d’opérations menées sur l’ensemble du territoire entre le 17 et le 27 novembre 2025.


Tchad : Dix-neuf présumés malfaiteurs présentés à la presse par la Police Nationale



 

Selon le Commissaire de la Police Alio Hachim Alio, Porte-Parole par intérim de la Police Nationale, les suspects ont été auditionnés sur procès-verbaux réguliers et reconnaissent, pour la plupart, les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été classifiés en quatre groupes, selon la nature des infractions :

 



Groupe 1 : Homicide Volontaire (3 Individus)

 

Ce premier groupe est composé de trois individus mis en cause dans des affaires d’homicide volontaire commis avec préméditation. Ces suspects auraient attiré leurs victimes dans un guet-apens soigneusement préparé avant de passer à l'acte.

 



Groupe 2 : Vols Spécialisés et Usurpation de Titre (6 Individus)

 

Ce groupe regroupe six individus spécialisés dans le vol de téléphones portables et d’ordinateurs, souvent au moyen d’astuces frauduleuses ou d’agressions ciblées.

 

Certains d’entre eux se faisaient également passer pour des agents de structures étatiques ou paraétatiques, commettant ainsi des actes d’usurpation de titre pour tromper et dépouiller leurs victimes. Ils opéraient principalement dans des zones à forte affluence.

 



Groupe 3 : Vols Aggravés à Mains Armées (9 Suspects)

 

Ce troisième groupe est constitué de neuf suspects spécialisés dans le vol aggravé, parfois commis à mains armées. Les faits qui leur sont reprochés incluent :

  • Le vol aggravé avec arme blanche ou arme à feu.

  • Les tentatives de vol ayant dégénéré.

  • Les vols répétés commis par des récidivistes notoires.



Ces individus seraient liés à plusieurs agressions violentes enregistrées récemment dans différents quartiers de la capitale. Leur neutralisation constitue, selon la police, un soulagement pour de nombreux habitants.

 



Groupe 4 : Trafic de Drogues (1 Individu)

 

Le dernier groupe concerne un individu impliqué dans le trafic de drogues. Il est accusé d’avoir introduit, distribué ou commercialisé diverses substances prohibées, alimentant un réseau de consommation et de dépendance au sein de la jeunesse. Cette catégorie d’infractions est jugée particulièrement préoccupante en raison de ses répercussions sociales.



 

 Détermination et Appel à la Collaboration

 

Le Commissaire Alio Hachim Alio a réaffirmé la détermination des forces de sécurité intérieure à protéger les citoyens, sécuriser les quartiers et neutraliser les réseaux de délinquance.

 

Il a souligné que ces présumés malfrats seront traduits devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes devant la loi de la République. Le Porte-Parole a également lancé un appel à la population pour une collaboration constante avec les forces de l'ordre, essentielle pour le maintien de la sécurité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/11/2025

Tchad : un forum organisé par l’EISA pour clarifier le rôle des conseillers et de la société civile

Tchad : un forum organisé par l’EISA pour clarifier le rôle des conseillers et de la société civile

Tchad : au Batha, rencontre d’échange sur les produits pharmaceutiques et la régulation du prix du carburant Tchad : au Batha, rencontre d’échange sur les produits pharmaceutiques et la régulation du prix du carburant 27/11/2025

Populaires

Tchad : Le président du COST annonce sa candidature pour un nouveau mandat

27/11/2025

Congo : la BEAC invitée à l'achèvement dans les plus brefs délais de l'Agence de Dolisie

27/11/2025

Congo : L’hôpital général de Ouesso mis en service par Denis Sassou N'Guesso

27/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter