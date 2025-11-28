Tchad : Dix-neuf présumés malfaiteurs présentés à la presse par la Police Nationale

Selon le Commissaire de la Police Alio Hachim Alio, Porte-Parole par intérim de la Police Nationale, les suspects ont été auditionnés sur procès-verbaux réguliers et reconnaissent, pour la plupart, les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été classifiés en quatre groupes, selon la nature des infractions :











Groupe 1 : Homicide Volontaire (3 Individus)

Ce premier groupe est composé de trois individus mis en cause dans des affaires d’homicide volontaire commis avec préméditation. Ces suspects auraient attiré leurs victimes dans un guet-apens soigneusement préparé avant de passer à l'acte.











Groupe 2 : Vols Spécialisés et Usurpation de Titre (6 Individus)

Ce groupe regroupe six individus spécialisés dans le vol de téléphones portables et d’ordinateurs, souvent au moyen d’astuces frauduleuses ou d’agressions ciblées.







Certains d’entre eux se faisaient également passer pour des agents de structures étatiques ou paraétatiques, commettant ainsi des actes d’usurpation de titre pour tromper et dépouiller leurs victimes. Ils opéraient principalement dans des zones à forte affluence.











Groupe 3 : Vols Aggravés à Mains Armées (9 Suspects)

Ce troisième groupe est constitué de neuf suspects spécialisés dans le vol aggravé, parfois commis à mains armées. Les faits qui leur sont reprochés incluent :



Le vol aggravé avec arme blanche ou arme à feu.

Les tentatives de vol ayant dégénéré.

Les vols répétés commis par des récidivistes notoires.





Ces individus seraient liés à plusieurs agressions violentes enregistrées récemment dans différents quartiers de la capitale. Leur neutralisation constitue, selon la police, un soulagement pour de nombreux habitants.











Groupe 4 : Trafic de Drogues (1 Individu)

Le dernier groupe concerne un individu impliqué dans le trafic de drogues. Il est accusé d’avoir introduit, distribué ou commercialisé diverses substances prohibées, alimentant un réseau de consommation et de dépendance au sein de la jeunesse. Cette catégorie d’infractions est jugée particulièrement préoccupante en raison de ses répercussions sociales.











Détermination et Appel à la Collaboration

Le Commissaire Alio Hachim Alio a réaffirmé la détermination des forces de sécurité intérieure à protéger les citoyens, sécuriser les quartiers et neutraliser les réseaux de délinquance.







Il a souligné que ces présumés malfrats seront traduits devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes devant la loi de la République. Le Porte-Parole a également lancé un appel à la population pour une collaboration constante avec les forces de l'ordre, essentielle pour le maintien de la sécurité.

