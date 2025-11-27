Tchad : au Mandoul, lancement des 16 jours d'activisme

Placé sous le thème, « Avançons ensemble dans la lutte contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et filles dans la province du Mandoul », cette cérémonie est présidée par la déléguée provinciale de la Femme et de la Protection de l'enfance, Mangué Manrom Blanche, en présence des responsables des OSC, des ONG, ainsi que des femmes des différentes plateformes et groupements.



Cette célébration vise à conscientiser la population sur les méfaits des violences faites à l'égard des femmes et des filles, afin de réduire conséquemment ces pratiques qui sont récurrentes dans la province. A cette occasion, le responsable du centre social, Mbaihinta Nadji Joël a fait l'historique de cette Journée, avant de rappeler que ces pratiques sont monnaie courante dans cette province.



La déléguée provinciale de la Femme et de la Protection de l'enfance, Mangué Manrom Blanche se réjouit de la célébration de cette Journée qui met en lumière toutes les souffrances que les femmes vivent en silence. Pour elle, le Tchad a ratifié un arsenal de textes juridiques qui protègent les femmes et les filles, mais leur application fait défaut. Elle invite les hommes en toge d'appliquer les lois de protection de la gent féminine.



Présente à la cérémonie, la maire adjointe de la ville de Koumra, Gnanroy Mbanguidana Grâce a prodigué des conseils aux femmes pour assumer avec responsabilité leur rôle de femme dans leurs foyers respectifs, tout en évitant l'alcoolisme avancé, mais aussi que les hommes prennent leurs responsabilités de chef de famille, pour éviter des débordements qui favorisent les violences conjugales, psychologiques et autres.