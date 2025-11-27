Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Mandoul, lancement des 16 jours d'activisme


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 27 Novembre 2025



Tchad : au Mandoul, lancement des 16 jours d'activisme
Placé sous le thème, « Avançons ensemble dans la lutte contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et filles dans la province du Mandoul », cette cérémonie est présidée par la déléguée provinciale de la Femme et de la Protection de l'enfance, Mangué Manrom Blanche, en présence des responsables des OSC, des ONG, ainsi que des femmes des différentes plateformes et groupements.

Cette célébration vise à conscientiser la population sur les méfaits des violences faites à l'égard des femmes et des filles, afin de réduire conséquemment ces pratiques qui sont récurrentes dans la province. A cette occasion, le responsable du centre social, Mbaihinta Nadji Joël a fait l'historique de cette Journée, avant de rappeler que ces pratiques sont monnaie courante dans cette province.

La déléguée provinciale de la Femme et de la Protection de l'enfance, Mangué Manrom Blanche se réjouit de la célébration de cette Journée qui met en lumière toutes les souffrances que les femmes vivent en silence. Pour elle, le Tchad a ratifié un arsenal de textes juridiques qui protègent les femmes et les filles, mais leur application fait défaut. Elle invite les hommes en toge d'appliquer les lois de protection de la gent féminine.

Présente à la cérémonie, la maire adjointe de la ville de Koumra, Gnanroy Mbanguidana Grâce a prodigué des conseils aux femmes pour assumer avec responsabilité leur rôle de femme dans leurs foyers respectifs, tout en évitant l'alcoolisme avancé, mais aussi que les hommes prennent leurs responsabilités de chef de famille, pour éviter des débordements qui favorisent les violences conjugales, psychologiques et autres.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/11/2025

تشاد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم وزارة العدل بعشر دراجات نارية لتعزيز خدمات العدالة

تشاد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم وزارة العدل بعشر دراجات نارية لتعزيز خدمات العدالة

Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes Protection civile : le Tchad renforce sa stratégie face aux risques et catastrophes 26/11/2025

Populaires

Tchad : le concubinage précoce, un fléau silencieux qui mine la jeunesse de Mbikou

26/11/2025

Tchad : un nouveau cadre national pour piloter et suivre le PND "Tchad Connexion 2030"

26/11/2025

Nigeria : la BAD accorde 500 millions de dollars pour la gouvernance économique et la transition énergétique

26/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter