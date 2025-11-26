Tchad : remise officielle de matériels et lancement des activités du CCOSC

Les autorités tchadiennes et leurs partenaires ont procédé, le 26 novembre 2025, à la remise officielle des matériels destinés au Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile (CCOSC).



Cette initiative marque le début effectif des activités de cette plateforme créée pour renforcer la coordination, l’unité et l’impact des organisations citoyennes du pays.



La cérémonie, organisée au quartier Gassi, a réuni des représentants du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), des partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres du corps diplomatique. L’événement a symbolisé l’engagement commun des acteurs institutionnels et citoyens à promouvoir une gouvernance participative et inclusive.



Dans son allocution, la porte-parole du CCOSC, Mbaïtelssem Séverin, a salué cette initiative qui, selon lui témoigne de « la vitalité d’une société civile engagée, résiliente et pleinement consciente de ses responsabilités ». Elle a rappelé que le Tchad traverse depuis plusieurs années une période de profondes mutations politiques, marquée par des tensions persistantes, des défis sécuritaires et des crises socio-économiques successives.



Il a également mis en avant le rôle essentiel joué par la société civile dans l’observation électorale, se référant notamment à la Mission d’Observation Électorale du 29 décembre 2022, qui avait mobilisé plus de 2 400 observateurs et 32 coordinateurs régionaux sur l’ensemble du territoire. Une mobilisation qui avait contribué à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral.



Il a déclaré que la création du CCOSC résulte d’une concertation entre plusieurs organisations majeures telles que l’ACTEL, la LTDH, l’OPEH, l’AJPDH, entre autres. Ce consortium vise à harmoniser les actions des organisations de la société civile, améliorer leur efficacité collective et encourager une participation citoyenne structurée.



Selon la porte-parole, le CCOSC constitue un « rempart contre l’isolement, la division et la duplication des efforts », permettant notamment de : mutualiser les compétences, renforcer la crédibilité des actions, mobiliser davantage de partenaires, assurer un impact durable sur la gouvernance et la paix.



Il a affirmé que le lancement des activités marque ainsi « un nouveau chapitre placé sous le signe de l’unité, de la responsabilité et de la détermination », pour la société civile tchadienne. La cérémonie s’est conclue par un appel à renforcer la synergie entre les partenaires institutionnels, techniques et communautaires afin de consolider un espace démocratique durable, transparent et inclusif au Tchad.