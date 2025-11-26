Tchad : La Police nationale incinère une importante quantité de produits prohibés

L’incinération a été supervisée par le Directeur général adjoint n°2 de la Police nationale, le Contrôleur général Mourhal Sahir, en présence du troisième substitut du Procureur de la République, Maître Izzadine Kamal Ahmat, des autorités communales du 7ᵉ arrondissement, de l’administrateur délégué ainsi que de plusieurs responsables et officiers de la Police nationale.



La valeur totale des produits détruits est estimée à 47 650 000 FCFA.



Les produits prohibés et substances psychotropes détruits comprennent notamment : 160 sacs de boissons alcoolisées frelatées, 308 plaquettes de Diazépam, 827 plaquettes de Tramadol 225 mg, 32 kg de cannabis (herbe), 5 000 comprimés de Dexol (Embazol), 47 plaquettes de Prégabaline 300 g.



Ils comprennent également divers produits aphrodisiaques : 5 sachets de marijuana (cannabis), 34 boulettes de cannabis (herbe).



Au total, 7,5 tonnes de boissons alcoolisées frelatées et 200 kg de substances psychotropes ont été incinérées.



Dans son allocution, le troisième substitut du Procureur de la République, Maître Izzadine Kamal Ahmat, a salué le travail des unités engagées et rappelé que cette destruction est conforme à la loi 22/PR/95 relative au contrôle des drogues.