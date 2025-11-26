Tchad : La Police nationale incinère une importante quantité de produits prohibés

L’incinération a été supervisée par le Directeur général adjoint n°2 de la Police nationale, le Contrôleur général Mourhal Sahir, en présence du troisième substitut du Procureur de la République, Maître Izzadine Kamal Ahmat, des autorités communales du 7ᵉ arrondissement, de l’administrateur délégué ainsi que de plusieurs responsables et officiers de la Police nationale.
La valeur totale des produits détruits est estimée à 47 650 000 FCFA.
Les produits prohibés et substances psychotropes détruits comprennent notamment : 160 sacs de boissons alcoolisées frelatées, 308 plaquettes de Diazépam, 827 plaquettes de Tramadol 225 mg, 32 kg de cannabis (herbe), 5 000 comprimés de Dexol (Embazol), 47 plaquettes de Prégabaline 300 g.
Ils comprennent également divers produits aphrodisiaques : 5 sachets de marijuana (cannabis), 34 boulettes de cannabis (herbe).
Au total, 7,5 tonnes de boissons alcoolisées frelatées et 200 kg de substances psychotropes ont été incinérées.
Dans son allocution, le troisième substitut du Procureur de la République, Maître Izzadine Kamal Ahmat, a salué le travail des unités engagées et rappelé que cette destruction est conforme à la loi 22/PR/95 relative au contrôle des drogues.
La valeur totale des produits détruits est estimée à 47 650 000 FCFA.
Les produits prohibés et substances psychotropes détruits comprennent notamment : 160 sacs de boissons alcoolisées frelatées, 308 plaquettes de Diazépam, 827 plaquettes de Tramadol 225 mg, 32 kg de cannabis (herbe), 5 000 comprimés de Dexol (Embazol), 47 plaquettes de Prégabaline 300 g.
Ils comprennent également divers produits aphrodisiaques : 5 sachets de marijuana (cannabis), 34 boulettes de cannabis (herbe).
Au total, 7,5 tonnes de boissons alcoolisées frelatées et 200 kg de substances psychotropes ont été incinérées.
Dans son allocution, le troisième substitut du Procureur de la République, Maître Izzadine Kamal Ahmat, a salué le travail des unités engagées et rappelé que cette destruction est conforme à la loi 22/PR/95 relative au contrôle des drogues.
« La délinquance qui sévit aujourd’hui dans la ville de N’Djamena est en grande partie liée à la consommation de ces produits prohibés que nous venons d’incinérer », a-t-il déclaré.
Il a également mis en avant la collaboration efficace entre les forces de défense et de sécurité, soulignant que la politique pénale de l’État vise à soutenir ces dernières dans la lutte contre la criminalité.
Il a encouragé la population à coopérer avec les forces de l’ordre en dénonçant tout trafic de produits illicites.
Maître Izzadine Kamal Ahmat a conclu en rappelant que la consommation de ces substances représente un danger majeur pour les jeunes, « qui sont l’avenir du pays ».
Il a également mis en avant la collaboration efficace entre les forces de défense et de sécurité, soulignant que la politique pénale de l’État vise à soutenir ces dernières dans la lutte contre la criminalité.
Il a encouragé la population à coopérer avec les forces de l’ordre en dénonçant tout trafic de produits illicites.
Maître Izzadine Kamal Ahmat a conclu en rappelant que la consommation de ces substances représente un danger majeur pour les jeunes, « qui sont l’avenir du pays ».