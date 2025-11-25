Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la CNDH reçoit l’ambassadeur du Maroc et l’Ordre des Avocats


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 25 Novembre 2025



Le président de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Belngar Larmé Jacques, a reçu en audience, ce mardi 25 novembre 2025, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, ainsi que le secrétaire de l’Ordre des Avocats du Tchad.

Une coopération maroco-tchadienne en matière de droits humains
À l’issue de l’audience, Abdellatif Erroja a qualifié la rencontre de « très intéressante, productive et prometteuse ». L’ambassadeur a indiqué que les échanges ont principalement porté sur : le renforcement de la coopération entre la CNDH du Maroc et celle du Tchad, les questions liées au développement et à la protection des droits humains, la mise en place d’un partenariat avancé dans le domaine de la défense des droits de l’Homme.

Il a également annoncé la tenue prochaine d’une réunion entre les présidents des deux institutions nationales des droits de l’Homme, afin de consolider cette collaboration. Selon lui, les instances dédiées aux droits humains jouent un rôle majeur, tant au niveau national qu’international, dans la surveillance et la promotion des libertés fondamentales. L’ambassadeur a insisté sur l’importance d’un partenariat de partage d’expériences et d’informations, qui permettra d’améliorer les méthodes de travail et l’efficacité des deux institutions.

Le Barreau du Tchad en quête de partenariat avec la CNDH
Le secrétaire de l’Ordre des Avocats a rappelé que le Conseil de l’Ordre avait renouvelé son bureau à la fin du mois d’octobre, ce qui a conduit à l’ouverture d’une série de visites auprès des grandes institutions de la République, dont la CNDH. Il a souligné que la CNDH et le Barreau partagent des missions complémentaires, notamment : la défense des droits humains, la promotion de la justice, et la protection des libertés fondamentales.

Selon lui, l’entretien avec le président de la CNDH a été « riche en échanges », et ouvre la voie à un partenariat durable. Il a réaffirmé la volonté du Barreau de maintenir un dialogue permanent avec la CNDH « pour travailler ensemble et regarder dans la même direction ».



