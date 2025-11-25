Tchad : Sandana accueille une formation pour renforcer la médiation dans les zones agropastorales

Après une première session de formation organisée dans la sous-préfecture de Balimba la semaine dernière, le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD), avec le soutien financier de l’Union européenne, a lancé ce mardi 25 novembre 2025 à Sandana, sous-préfecture du département de Bratogo, un nouvel atelier de formation destiné aux médiateurs agropastoraux.



L’activité s’inscrit dans le cadre du projet « Prévention et atténuation de l’impact des conflits locaux dans les zones frontalières d’Afrique centrale ». L’objectif de cet atelier est de doter 30 médiateurs agropastoraux venus de Koumogo et de Sandana, des outils nécessaires pour prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs, tout en gardant une position neutre.



Le conseiller en médiation du HD pour la province du Moyen-Chari, Evrard Goloum Odal, a rappelé le rôle essentiel des communautés dans la résolution des tensions locales. Selon lui, HD n’a pas vocation à régler les conflits à la place des populations, mais à soutenir les mécanismes traditionnels déjà en place.



« HD ne vient pas résoudre les conflits. Cette responsabilité appartient aux communautés elles-mêmes. Nous sommes là pour appuyer les mécanismes existants, les personnes ressources reconnues pour leur engagement et leur proximité. Les médiateurs formés ici sont des enfants du terroir, proches de vous et des réalités de vos cantons », a-t-il précisé.



Le secrétaire général du département de Bragoto, Eloi Motangar, a salué l’initiative, rappelant que la sous-préfecture de Sandanan a régulièrement touchée par des affrontements intercommunautaires, parfois meurtriers. Il a encouragé les participants à s’investir pleinement pour devenir des médiateurs capables de réduire les tensions sur le terrain.



« J’ose croire que vous deviendrez des hommes et des femmes capables de sensibiliser vos frères éleveurs et agriculteurs sur les dangers des conflits. Nous ne voulons plus entendre parler de violences dans le département de Bragoto, surtout ici à Sandana », a-t-il conclu. Il faut noter que cet atelier de formation prendra fin le 27 novembre 2025.