TCHAD

Tchad : Humany Art et l’ONASA lancent officiellement la fête nationale des Récoltes


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 25 Novembre 2025



En partenariat avec l'ONASA, Humany Art a lancé officiellement l'ouverture de la fête nationale des récoltes ce 24 novembre 2025, à l'espace Talino Manu.

La fête nationale des Récoltes est un espace de rencontre et de dialogue qui rappelle la diversité de nos cultures et de nos régions, qui est une force, et la solidarité entre agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans. C’est le socle de la paix et du développement, a affirmé le président de Humany Art, Sayan Yan-asnan Yannick.

Selon lui, l'agriculture est la colonne vertébrale de notre économie et la clé de sécurité alimentaire, car elle incarne la résilience et l'innovation de nos communautés rurales. En célébrant la récolte, nous honorons le courage des agriculteurs, qui malgré les défis climatique et économique, continuent de nourrir notre nation.

Il a souligné que l'art et la culture donnent à cette fête son éclat, à travers la musique, la danse, la peinture et la sculpture, car nous célébrons non seulement la récolte des champs, mais aussi celle des idées et des talents, puisque l'art est le langage universel qui nous unit et nous inspire.

Pour le représentant du DG de l'ONASA, Bachar Brahim Abakar, aujourd'hui cette fête des Récoltes ne se limitent pas à un évènement économique, mais marque un hommage solennel des femmes et hommes qui façonnent de leurs mains, pour garantir la survie de notre population et contribuent au rayonnement agricole du pays dans la sous-région.

Cela symbolise l'espoir, l'unité et la force collective, et rappelle ainsi que lorsque nous mettons en commun nos compétences, nos idées et nos efforts, rien ne peut nous empêcher d'assumer un avenir alimentaire digne et durable pour chaque tchadien.

Il ajoute que cette célébration continue un moment historique pour notre nation, car elle met en valeur la terre qui nous nourrit et le travail acharné de nos producteurs, la bravoure des agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, ainsi que tous ceux qui participent chaque jour à la transformation, à la distribution et à la préservation de notre sécurité alimentaire.


