TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, les correspondants des journaux en ligne renouvellent leur bureau


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 25 Novembre 2025



La coordination des correspondants des journaux en ligne de la province du Ouaddaï a tenu, le 24 novembre 2025 à Abéché, une assemblée générale ayant réuni 9 membres. Le coordinateur et le trésorier sortants ont présenté un bilan synthétique, revenant sur les acquis, les difficultés et les perspectives pour améliorer le fonctionnement de la coordination.

À l’issue des échanges, un nouveau bureau a été élu au vote à bulletin secret. Résultats : Mahamat Nour Saleh Ibrahim est reconduit coordinateur avec 5 voix ; Moussa Attié Moussa obtient 3 voix ; Saddam Madiri recueille 1 voix.

Les membres ont également décidé de revenir à l’ancien système d’organisation, basé sur deux postes principaux : un coordinateur et un coordinateur adjoint, afin de renforcer l’efficacité et la clarté dans la gestion.

Au dernier point, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment : la cohésion entre les membres ; la représentation de la coordination lors des activités officielles ; le renforcement des capacités professionnelles des correspondants. Les participants ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une information de qualité au service de la population du Ouaddaï.


