Tchad : lancement national des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes à Pala

La province du Mayo-Kebbi Ouest a donné, ce mardi, le coup d’envoi officiel et national des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.



La cérémonie, tenue à la place de l’indépendance de Pala, a réuni un large éventail d’acteurs : autorités administratives, coutumières et religieuses, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs membres de la communauté.



Présidant l’événement, le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelmanane Khatab, a rappelé l’importance de cette campagne mondiale dans un contexte où les violences basées sur le genre restent une préoccupation majeure au Tchad. Il a souligné que la lutte contre ces abus « relève d’une responsabilité collective », et nécessite une implication accrue des institutions, des leaders locaux et des citoyens.



Placée sous le thème, « La prévention des violences faites aux femmes et aux filles pour un développement durable du Tchad », l’édition 2025 est initiée par le ministère de la Femme et de la Petite enfance. Elle met l’accent non seulement sur les violences domestiques, physiques ou psychologiques, mais aussi sur les agressions et harcèlements qui se multiplient dans les espaces numériques, particulièrement chez les jeunes filles.



Pour le directeur général du genre au ministère de la Femme, Ismail Adoum Hamid, au moins une femme sur trois subit des cas de violence pendant sa vie. C’est pourquoi il plaide pour le respect du droit des femmes et des enfants.



Selon les partenaires techniques et financiers du ministère de la Femme, ces 16 jours visent à intensifier les actions de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour freiner la progression des violences, et encourager un environnement social plus protecteur et plus égalitaire.



Pour la déléguée provinciale de la Femme et de la Protection de la Petite enfance du Mayo-Kebbi Ouest, Massah Deli, par ailleurs présidente locale d’organisation, ce lancement marque ainsi le début de deux semaines d’actions intensives dans le Mayo-Kebbi Ouest, avec pour objectif de faire reculer les violences, et de renforcer la protection des femmes et des filles, en ligne comme dans la vie quotidienne.



Lançant officiellement la campagne, le délégué général a exhorté la population à « faire bloc contre toutes les formes de violences », et à promouvoir les valeurs de respect et de dignité. Il a également insisté sur la nécessité d’impliquer davantage les hommes et les jeunes dans la prévention. Des activités de formation, des causeries éducatives et des mobilisations populaires sont programmées dans plusieurs localités de la province.