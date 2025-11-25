Tchad : ouverture du Forum Grand Tam Tam des communautés Tounia et Horman

La première Edition du Forum Grand Tam Tam des communautés Tounia et Horman s’est ouverte le 24 novembre 2025. Ce rendez-vous, placé sous le thème « Identité culturelle et développement solidaire », marque un moment important pour ces deux communautés.



C’est le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou qui a présidé la cérémonie d’ouverture. Pendant six jours, les fils et filles Tounia et Horman du pays, et de la diaspora, vont échanger autour du thème central afin de comprendre les véritables obstacles qui freinent leur développement culturel, social et économique.



Le président du comité d’organisation, Abdoulaye Bono Kono, a rappelé que les deux communautés font face à plusieurs défis, notamment sur les plans culturel et organisationnel. Selon lui, la mise en valeur du patrimoine culturel Tounia et Horman, constitue une voie essentielle pour offrir un avenir meilleur aux jeunes générations.



Le délégué général du gouvernement, Abdraman Ahmat Bargou, a salué cette initiative qu’il qualifie de porteuse d’espoir. Il a encouragé les deux communautés à rester engagées pour la paix et le vivre-ensemble dans leurs localités respectives. La cérémonie d’ouverture a été enrichie par quelques pas de danses traditionnelles, et l’exposition d’objet d’art, dont des tambours spéciaux pour des danses festives ont été présentées aux invités, comme la richesse culturelle des peuples Tounia et Horman.