Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ouverture du Forum Grand Tam Tam des communautés Tounia et Horman


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 25 Novembre 2025



Tchad : ouverture du Forum Grand Tam Tam des communautés Tounia et Horman
La première Edition du Forum Grand Tam Tam des communautés Tounia et Horman s’est ouverte le 24 novembre 2025. Ce rendez-vous, placé sous le thème « Identité culturelle et développement solidaire », marque un moment important pour ces deux communautés.

C’est le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou qui a présidé la cérémonie d’ouverture. Pendant six jours, les fils et filles Tounia et Horman du pays, et de la diaspora, vont échanger autour du thème central afin de comprendre les véritables obstacles qui freinent leur développement culturel, social et économique.

Le président du comité d’organisation, Abdoulaye Bono Kono, a rappelé que les deux communautés font face à plusieurs défis, notamment sur les plans culturel et organisationnel. Selon lui, la mise en valeur du patrimoine culturel Tounia et Horman, constitue une voie essentielle pour offrir un avenir meilleur aux jeunes générations.

Le délégué général du gouvernement, Abdraman Ahmat Bargou, a salué cette initiative qu’il qualifie de porteuse d’espoir. Il a encouragé les deux communautés à rester engagées pour la paix et le vivre-ensemble dans leurs localités respectives. La cérémonie d’ouverture a été enrichie par quelques pas de danses traditionnelles, et l’exposition d’objet d’art, dont des tambours spéciaux pour des danses festives ont été présentées aux invités, comme la richesse culturelle des peuples Tounia et Horman.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/11/2025

Tchad : N’Djamena accueillera le Salon International des Mines, Carrières et Hydrocarbures (SEMICA) 2026

Tchad : N’Djamena accueillera le Salon International des Mines, Carrières et Hydrocarbures (SEMICA) 2026

Tchad - Kanem : Lancement de l'atelier de revue annuelle du Programme Annuel d’Investissement (PAI) Tchad - Kanem : Lancement de l'atelier de revue annuelle du Programme Annuel d’Investissement (PAI) 24/11/2025

Populaires

Tchad : Le Ministère de la Santé reçoit une dotation majeure de la Banque Mondiale pour sécuriser la chaîne pharmaceutique

24/11/2025

RCA : Le Président Faustin Archange Touadéra en double visite de travail à Kigali et Luanda

24/11/2025

Kremlin : Fructueux échanges entre les Présidents Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine pour un partenariat stratégique renforcé

24/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter