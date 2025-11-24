Tchad - Abéché : Un Bootcamp de dix jours pour renforcer l’expertise en résilience communautaire au Sahel

Présidée par M. Abakar Hissen Didigui, Secrétaire général de la province du Ouaddaï, la cérémonie d’ouverture a marqué le début de ce bootcamp intensif de dix jours.







L’objectif principal est de renforcer les capacités techniques des personnels des universités et des organisations non gouvernementales (ONG) engagés dans les dynamiques de résilience. La formation regroupe une cinquantaine de participants venus du Sénégal (Dakar), du Burkina Faso, et de plusieurs localités tchadiennes (N’Djamena, Koumra, Farchana, Abéché).









Ce bootcamp se concentre spécifiquement sur deux thématiques clés pour le développement durable du Sahel :



La planification communautaire participative (PCP) ; Les technologies de création d’actifs pour la résilience.





Dr Amadou Abba, point focal du Réseau des universités du Sahel pour la résilience à Abéché, a souligné l'importance de cette session intensive, notamment son focus sur les technologies adaptées aux réalités des zones arides et semi-arides du Sahel.







M. Ramazani Karabta, représentant du PAM, a qualifié ce partenariat d’« étape importante » pour l’approfondissement de la compréhension et de la mise en œuvre de la PCP et de la recherche appliquée au service des communautés.









Intervenant en visioconférence, le Secrétaire exécutif du Réseau, Pr Aboubakar Toguyeni, a salué l’engagement des universités tchadiennes aux côtés des populations du Sahel.







Le Dr Mahamat Ali Moustapha, Président de l’université Adam Barka d’Abéché, a rappelé l’ambition de son institution :



« Être au cœur de la production des connaissances, de la formation des élites locales et de l’innovation pour la résilience. »



En donnant le coup d’envoi, le Secrétaire général Abakar Hissen Didigui a salué une initiative qui vient renforcer l’expertise locale et soutenir les efforts provinciaux face aux chocs climatiques.







Les travaux se poursuivront avec des sessions pratiques, des échanges d’expériences et des ateliers thématiques, réunissant formateurs, cadres techniques et universitaires du développement.

