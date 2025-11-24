Tchad : le village Amdjabir décimé par les flammes

Alors que les habitants d’Amdjabir, situé dans le département d'Aboudeïa, province du Salamat, étaient absorbés par les travaux champêtres, un feu d’une intensité redoutable s’est déclaré, consumant en quelques instants une grande partie du village. Alertées, les autorités locales se sont rendues sur place pour constater l’ampleur des dégâts.



Le sous-préfet de Dagour, Abakar Hamid Idriss, a confirmé la destruction totale de 28 cases et de quatre chambres, emportant avec elles tous les biens des familles : bijoux, céréales, ustensiles, vêtements, nattes… Rien n’a pu être sauvé. Les flammes, attisées par le vent sec, n’ont laissé que désolation et cendres.



Les sinistrés, abasourdis, errent désormais sans repères, privés de toit et de moyens de subsistance. « C’est une tragédie pour notre communauté », a confié un habitant, les yeux embués de larmes.



Face à cette catastrophe, le sous-préfet a lancé un appel pressant à la solidarité nationale et internationale. Il exhorte les bonnes volontés, ONG et autorités à venir en aide aux victimes, afin de leur permettre de reconstruire leur vie et leur dignité.