RCA : Le Président Faustin Archange Touadéra en double visite de travail à Kigali et Luanda

Participation au Sommet UA-UE à Luanda

Le Chef de l'État centrafricain est attendu à Luanda pour prendre part au Sommet Union Européenne – Union Africaine (UE-UA), prévu le 25 novembre 2025.







Ce sommet de haut niveau sera consacré au raffermissement de la coopération et du partenariat entre l'Union Européenne et le continent africain, un enjeu essentiel pour la RCA.







Le Président Touadéra est accompagné à Kigali puis à Luanda par une délégation restreinte, comprenant notamment :



M. Obed Namsio , Ministre d'État, Directeur de Cabinet à la Présidence ;

Mme Sylvie Baipo Temon , Ministre des Affaires Étrangères ;

Ainsi que des Conseillers à la Présidence de la République.





Ce déplacement souligne la volonté de la RCA de consolider ses relations bilatérales avec des partenaires africains clés et de participer activement aux grandes plateformes multilatérales.

