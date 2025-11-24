Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Kanem : Lancement de l'atelier de revue annuelle du Programme Annuel d’Investissement (PAI)


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 24 Novembre 2025


Le Général Asseif Mahamat Assouni, Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, a officiellement lancé ce lundi l’atelier de revue annuelle du Programme Annuel d’Investissement (PAI) de la province. Cet atelier de quatre jours vise à évaluer l’exécution des projets de l'année 2025 et à renforcer la gestion des fonds pour un développement local accru.


Tchad - Kanem : Lancement de l'atelier de revue annuelle du Programme Annuel d’Investissement (PAI)


 

Cet atelier, qui se tiendra du 24 au 27 novembre 2025, a pour objectif principal de dresser le bilan des activités planifiées pour l’année 2025 et d’examiner les indicateurs de performance.

 

Il vise également à renforcer les capacités d'une cinquantaine de participants en matière de :

  • Gestion des fonds ;

  • Suivi et évaluation des interventions ;

  • Planification des actions et priorités futures.



L’ambition est d’assurer une efficacité accrue et une meilleure redevabilité des actions en faveur du développement local.

 

 

Cet atelier est le fruit d’une collaboration étroite entre le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, et bénéficie du financement de l’UNICEF.

 

Dans son discours d’ouverture, M. Abdraman Diar Nassour, Chef de la division de la planification provinciale au ministère des Finances, a souligné l’importance de ces journées pour mieux structurer l'action publique.

 

Le Général Asseif Mahamat Assouni a salué l'initiative, affirmant qu’elle s’inscrit pleinement dans la politique de décentralisation prônée par le Maréchal Mahamat Idriss Déby, Président de la République.

 

Cet atelier réunit des acteurs clés du développement, incluant des Conseillers provinciaux, des membres des Comités d’action, des représentants d’ONG, des partenaires techniques et financiers, et des organisations de la société civile. Au total, treize provinces ont été identifiées pour participer à ce programme de revue, dont celle du Kanem.



