Tchad : la lutte contre la faim, l'ANADER peaufine sa stratégie de conseil aux agriculteurs

Du 25 au 27 novembre 2025, l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) tient un atelier national technico-pédagogique. Cet événement a pour objectif d’examiner, d’enrichir et de valider les fiches techniques pédagogiques destinées à encadrer les actions de vulgarisation agricole.



Ces fiches, élaborées par l’ANADER, constituent l’outil principal du projet d’accompagnement à la sécurisation alimentaire des populations vulnérables dans les provinces du Logone Occidental, de la Tandjilé, du Guéra, du Ouaddaï et du Wadi-Fira. Leur validation vise à garantir leur conformité avec les normes et priorités nationales. L’un des objectifs centraux de ce projet est de contribuer à une réduction significative de la prévalence de la malnutrition chronique.



Pour y parvenir, il mise sur l’accompagnement et le suivi des opérateurs de proximité qui appuient les organisations paysannes dans les zones ciblées. Dans son discours, le directeur général de l’ANADER a souligné l’importance des fiches techniques.



« Les documents que nous examinons constituent des outils clés de vulgarisation et d’appui-conseil agricole. Ils permettent de structurer la transmission des savoirs sur les techniques de production, et de garantir l’uniformité des messages techniques aux producteurs. Leur validation est une étape essentielle pour renforcer l’efficacité du dispositif d’appui-conseil », a-t-il affirmé.



Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Production et de l’Industrialisation agricole, Moubarak Abakar, a rappelé le potentiel du Tchad. « Le Tchad dispose d’importantes potentialités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, avec une population majoritairement jeune et rurale », a-t-il indiqué. Il a ensuite précisé que le secteur agricole contribue à hauteur de 23% au Produit Intérieur Brut (PIB) et emploie environ 70% de la population active.



Malgré ce potentiel, une grande partie de la population, notamment rurale, est confrontée à une insécurité alimentaire et nutritionnelle, dont les causes sont « variées, complexes et interdépendantes », a-t-il souligné.