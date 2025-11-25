Tchad : l’INSEED forme 90 journalistes pour renforcer la culture statistique

Sous l’égide du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) a ouvert ce mardi 25 novembre 2025 à Klessoum, un atelier national de formation destiné aux journalistes sur l’utilisation des données statistiques.



Cette initiative, qui s’étendra sur trois jours, vise à renforcer les capacités de 90 professionnels des médias nationaux dont 50 venus des provinces. Dans son discours d’ouverture, Ibni Youssouf Ali, représentant le directeur général de l’INSEED, a souligné l’importance de la statistique comme « instrument indispensable à toute stratégie de développement ».



Il a toutefois déploré le faible niveau de compréhension des tableaux statistiques au Tchad, y compris parmi les journalistes, pourtant « principaux relais de l’information ». Cet atelier s’inscrit dans une volonté de combler ce déficit. Plusieurs objectifs sont poursuivis : améliorer la compréhension et l’utilisation des données statistiques, instaurer un climat de confiance entre l’INSEED et les médias, et développer une véritable culture statistique dans le pays.



Au programme des formations : le cadre institutionnel du Système Statistique National, les techniques de production, d’interprétation et de diffusion des données, ainsi qu’un module spécial dédié au troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-3), prévu pour le premier semestre 2026. Les journalistes sont appelés à y jouer « un rôle actif » dans le processus de sensibilisation et d’information.



Au-delà de la formation, l’INSEED ambitionne de bâtir une collaboration durable avec les médias, et de créer un réseau de journalistes spécialisés en statistique. Ces derniers deviendront, dans leurs provinces respectives, des « ambassadeurs » chargés de vulgariser les données et de préserver l’intégrité des statistiques officielles.



Financé avec l’appui de la Banque mondiale, à travers le projet PHASAOC (Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre), cet atelier marque une étape importante dans le rapprochement entre producteurs et utilisateurs de données. Il s’agit, selon M. Ibni, d’un « point de départ » vers une information plus fiable, et une crédibilité renforcée du système statistique tchadien.