Tchad : l’archevêque de N’Djamena reçu par le président de la République

Le président de la République, chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu ce matin au Palais Toumaï, l’archevêque métropolitain de N’Djamena, Mgr Edmond Djitangar Goetbé.



L’entrevue, qui s’est déroulée en présence du ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire, Limane Mahamat, ainsi que de plusieurs proches collaborateurs du chef de l’État, a porté sur divers sujets d’actualité concernant la vie de l’Église Catholique au Tchad et dans la sous-région.



Au nom d’un dialogue toujours vivant entre l’État et l’institution religieuse, le président de la République Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a ouvert, ce matin, les portes du Palais Toumaï, à l’archevêque de N’Djaména, Mgr Edmond Djitangar Goetbé. Parmi les nombreuses perspectives sur la table, la plus proche est la tenue de la Conférence épiscopale des évêques du Tchad, prévue du 1er au 13 décembre 2025.



Ce rendez-vous annuel, explique Mgr Edmond Djitangar Goetbé, est essentiel pour la coordination de l’action pastorale et pour la réflexion collective des évêques sur la vie de l’Église, la situation sociopolitique du pays et les préoccupations des fidèles. La Conférence épiscopale nationale pliée, un rendez-vous régional de premier plan sera en ligne de mire. Il s’agit de l’Assemblée générale de l’Association des Conférences Épiscopales de la Région d’Afrique Centrale (ACERAC), prévue à N’Djamena du 26 janvier au 1er février 2026.



Le chef de l’État qui a déjà donné son accord, a été informé des préparatifs de l’événement qui, d’après l’archevêque de N’Djamena, revêt une importance particulière. Si l’ACERAC va contribuer à renforcer la présence de l’Église catholique au Tchad, la visite au Tchad du Pape Léon XIV va donner une visibilité régionale et spirituelle accrue au pays de Toumaï. La perspective de cette visite papale a été discutée sur la base de l’invitation adressée récemment par le chef de l’État lors de sa visite au Vatican.



« Même si tout se décide entre chefs d’État, nous nous réjouissons simplement de l’invitation », a confié l’archevêque. Un autre horizon plus lointain, mais tout aussi symbolique dans l’agenda de l’Eglise catholique est la célébration, en 2029, du centenaire de l’Église catholique au Tchad. « Nous réfléchissons de la manière dont cet événement sera célébré. Il aura une dimension continentale », souligne le prélat, rappelant que l’Église catholique du Tchad est l’une des plus jeunes du continent.



Le président de la République Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno s’est montré particulièrement réceptif. Il a encouragé les autorités catholiques dans leurs préparatifs, et a assuré du soutien de l’État pour l’organisation de ces différentes échéances. Pour lui, chacune de ces manifestations contribue à valoriser l’image du Tchad, ajoutant qu’en venant visiter notre pays, chacun pourra mieux apprécier ses réalités et en témoigner au-delà de nos frontières.