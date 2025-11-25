Mali : le ministre Moussa Alassane Diallo ordonne l’approvisionnement immédiat des stations-services

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a effectué, le 24 novembre 2025, une visite de terrain au bureau du pétrole des douanes, accompagné du directeur général en charge du commerce, des secrétaires généraux des principaux groupements pétroliers, de son cabinet, ainsi que du directeur du CECOGEC.



Accueilli par le directeur général des Douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, le ministre a eu un entretien fructueux avec les équipes du bureau des produits pétroliers, avec pour objectif de faire le point du protocole signé entre le gouvernement et les groupements pétroliers le 21 novembre 2025.



Prenant la parole, l’inspecteur général a salué un partenariat public-privé, qui produit des résultats concrets, rappelant que le protocole, récemment, signé est, désormais, pleinement, en exécution.



En effet, les Douanes ont confirmé une progression spectaculaire : 117,3 millions de litres de produits pétroliers enregistrés au mois de novembre, contre 53 millions en septembre et 78 millions en octobre. Les convois sécurisés ont, également, augmenté, passant de 2 en septembre à 10 en novembre, un progrès rendu possible grâce au travail acharné de nos vaillantes FAMA, chaleureusement remerciées par les autorités.



S’exprimant avec fermeté, le ministre a rappelé que le Mali traverse « une période de perturbation de l’approvisionnement en hydrocarbures, mais que la réponse doit être collective, coordonnée et immédiate », a-t-il indiqué. Il a salué la présence des deux représentants des groupements pétroliers, dont la contribution scientifique et opérationnelle demeure essentielle. Il a, également, tenu à rendre hommage aux chauffeurs, véritables soldats de la chaîne d’approvisionnement.



Le ministre a réaffirmé l’objectif, suite à la signature du protocole d’accord : « mettre fin aux files d’attente et garantir la disponibilité du carburant partout ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis la signature du protocole, le vendredi dernier, 110 camions sont sortis sur 124 enregistrés en moins de 24 heures, toute chose, qui prouve son efficacité.



Faisant une visite de terrain au parking des camions citernes, il a fixé une exigence claire : sans délai, toutes les stations du pays doivent être approvisionnées, afin de garantir une offre, largement, supérieure à la demande et assurer un retour complet à la normale.