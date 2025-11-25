Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, le préfet de Ouara échange avec le président provincial de l’UNDR


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 25 Novembre 2025



Le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a accordé une audience au président provincial de l’UNDR du Ouaddaï, Ali Mahamat Moustapha, au cours d’une rencontre axée sur les enjeux sécuritaires, éducatifs et politiques dans la province. Quatre principaux points étaient inscrits à l’ordre du jour.

Au sujet de la situation sécuritaire liée à l’arrivée massive des réfugiés à Abéché, les deux parties ont échangé sur les impacts de ces mouvements de population sur la stabilité locale. Le préfet a présenté les mesures déjà prises par l’autorité administrative, afin de maintenir l’ordre public et de garantir la protection des habitants ainsi que des réfugiés présents dans la zone.

La question de l’éducation a également été au centre des discussions, alors que la province du Ouaddaï occupe le 21ᵉ rang sur 23 au classement national.

Le préfet a indiqué avoir déjà rencontré le délégué provincial et les inspecteurs pédagogiques pour analyser les causes de cette contre-performance et identifier des pistes d’amélioration, avec l’objectif de relever le niveau des résultats scolaires au cours de l’année en cours. La rencontre a par ailleurs abordé l’implantation et la dynamisation de l’UNDR dans le Ouaddaï, dans une logique de participation à la vie politique locale et de contribution au débat démocratique dans le respect des lois et des institutions.

Les échanges ont aussi été l’occasion pour la délégation de l’UNDR d’exprimer ses remerciements au préfet pour sa décision d’interdire l’apposition de photos, autocollants ou visuels des Forces de Soutien Rapide (FSR), ou de l’armée soudanaise sur les motos-taxis (rakcha) circulant dans la province.

Une mesure saluée comme étant de nature à renforcer la cohésion sociale, et à préserver la sécurité publique dans un contexte régional sensible. Le préfet de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a réaffirmé à ses hôtes que sa porte reste ouverte à tous, dans un esprit de dialogue, de collaboration et de responsabilité partagée. La rencontre s’est achevée dans une ambiance fraternelle, ponctuée par une photo de famille immortalisant ce moment d’échanges.


