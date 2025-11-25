Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina : SN-BRAFASO, « l’industrialisation, nous la voulons et nous allons la faire », promet le président du Faso


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Novembre 2025



Burkina : SN-BRAFASO, « l’industrialisation, nous la voulons et nous allons la faire », promet le président du Faso
La Société Nouvelle-Brasseries du Faso (SN-BRAFASO), grâce à l’engagement et à la volonté politique du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est entrée en production après près de vingt ans de fermeture.

À Silmissi, dans la commune rurale de Komsilga, souffle un vent nouveau, celui de la renaissance d’une usine, fierté nationale, expression d’une souveraineté retrouvée : la SN-BRAFASO. Cette « résurrection », est la conséquence d’une politique volontariste imprimée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, engagé pour l’industrialisation du Burkina Faso.

« En mars 2024 lorsque nous avons tenté de redonner une nouvelle vie à cette unité, nous avons connu beaucoup de souffrance (…) même pendant la construction, avec les nouveaux équipements commandés pour remplacer tous les anciens, des Burkinabè qui se sont inscrits pour travailler dans la reconstruction ont saboté les appareils nouvellement acquis », témoigne le chef de l’État.

« Nous avons dû prendre beaucoup de mesures particulières de sécurité pour pouvoir aboutir au résultat que vous voyez. C’est pour dire que c’est une unité qui est combattue par l’impérialisme et ses valets locaux », explique le président du Faso. « Mais nous sommes engagés à redonner vie à cette unité et à toutes les unités en souffrance parce que l’industrialisation du Burkina Faso, nous la voulons et nous allons la faire », martèle-t-il.

Réhabilitée à hauteur de plus de 17 milliards FCFA, avec un capital social de 6 milliards FCFA détenu à 70% par l’État burkinabè, cette usine va générer 200 emplois permanents, 100 emplois non-permanents et environ 20 000 emplois indirects.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/11/2025

Tchad : ouverture du Forum Grand Tam Tam des communautés Tounia et Horman

Tchad : ouverture du Forum Grand Tam Tam des communautés Tounia et Horman

Tchad : Humany Art et l’ONASA lancent officiellement la fête nationale des Récoltes Tchad : Humany Art et l’ONASA lancent officiellement la fête nationale des Récoltes 25/11/2025

Populaires

Tchad : Le ministre de l’Éducation nationale face aux sénateurs

24/11/2025

Tchad : Au ​Mayo-Kebbi Ouest, les autorités renforcent le dispositif sécuritaire face à l’afflux d’éleveurs transhumants

24/11/2025

Mali : le ministre Moussa Alassane Diallo ordonne l’approvisionnement immédiat des stations-services

25/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter