Tchad : SWEDD+ ouvre un atelier pour renforcer la protection des femmes et des jeunes filles

Le Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique en Afrique subsaharienne Plus (SWEDD+) a ouvert, ce mercredi 26 novembre, un atelier de deux jours consacré au renforcement des capacités sur les Mécanismes de Gestion des Plaintes (MGP).



Cette formation, qui s’étend jusqu’au 27 novembre, met un accent particulier sur la prise en charge des Violences Basées sur le Genre (VBG), de l’Exploitation et des Abus Sexuels (EAS), ainsi que du Harcèlement Sexuel (HS). Conçu en conformité avec les standards environnementaux et sociaux du projet (PEES et PMPP), l’atelier réunit des organisations de jeunes, des associations féminines et des comités locaux issus de plusieurs provinces : Chari-Baguirmi, Guéra, Hadjer-Lamis, Lac, Mayo-Kebbi Est, Mandoul, Mayo-Kebbi Ouest et Tandjilé.



Naibe Kaikao Temoua, directrice adjointe de la Population et du Développement humain au ministère du Plan, a rappelé la portée hautement sensible de ces thématiques. « Améliorer nos mécanismes de prévention, de détection et de réponse face aux violences est plus qu’une exigence administrative : c’est un devoir moral », a-t-elle insisté, appelant les participants à un engagement concret et durable.



Intervenant au nom du ministère de la Femme, Abdallah Adef Moussa Dala, chef de division des Réponses aux VBG, a souligné que les violences faites aux femmes restent avant tout des violations fondamentales des droits humains, nourries par des rapports de domination persistants.



Il a réaffirmé l’engagement continu de l’État tchadien à protéger les femmes et les filles, à travers un arsenal de lois et de mesures visant à éliminer les pratiques préjudiciables. Pour sa part, le coordinateur national du SWEDD, Youssouf Awaré Neissa, a rappelé que le MGP constitue bien plus qu’une simple exigence du bailleur : il représente un instrument majeur de transparence, de redevabilité et de protection.



Un dispositif efficace permet non seulement d’instaurer la confiance entre les communautés et le projet, mais aussi d’assurer une réponse rapide et adaptée à tout incident. À l’issue de la formation, les participants devront maîtriser le Manuel du MGP, comprendre les notions essentielles liées au genre, aux VBG, à l’EAS et au HS, ainsi que le cadre juridique existant. Ils seront également outillés pour enregistrer, traiter et résoudre efficacement les plaintes sur le terrain.



Cet atelier constitue ainsi un pas décisif pour doter les acteurs locaux de compétences pratiques et renforcer la protection des femmes et des jeunes filles dans les zones d’intervention du SWEDD+.