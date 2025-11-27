Alwihda Info
TCHAD

Tchad : dans le diocèse de Laï, inauguration du collège Mgr Miguel Sebastian


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 27 Novembre 2025



Une nouvelle ère éducative s’ouvre dans le diocèse de Laï, avec l’inauguration du collège Mgr Miguel Sebastian.

C’était au cours d’une messe d’inauguration et d’action, concélébrée par l’évêque du diocèse de Sarh, Mgr Miguel Sebatian et celui du diocèse de Laï, Mgr Nicolas Nadji Bab, ainsi que du premier secrétaire de séance de la commune de Laï, Todjinengar Armand et du délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique.

Accueillis par des élèves motivés et enthousiastes, la communauté éducative et paroissiale s’est réunie pour inaugurer le collège Mgr Miguel Sebastian. Bâti sur une superficie de 6400m carré, cette structure scolaire comporte deux bâtiments, dont un bâtiment de 6 salles et l’autre de 6 bureaux, plus une salle des professeurs. Ce cadre éducatif marquant une nouvelle étape pour cet établissement affirme son ambition d’un parcours scolaire cohérent et continu.

Cette nouvelle institution a comme objectif général, celui de donner une formation de qualité aux enfants tchadiens afin qu’ils deviennent des bons cadres de demain. Souhaitant la bienvenue, le directeur dudit établissement Waidou Stéphane, a présenté l’institution dont il a la charge.

Au cours de cette célébration, deux textes bibliques ont été lus, suivie de la proclamation de l’évangile extrait du livre Saint Mathieu 5,13-15. Dans son homélie de circonstance, Mgr Miguel A. Sebastian, a indiqué que ce collège n’est pas seulement un édifice, mais une maison d’éducation, de croissance et de brassage entre les élèves de différentes ethnies.

Après l’homélie, s’en est suivies la bénédiction et la coupure du ruban. Il faut signaler que le collège accueille, pour cette rentrée scolaire2025-2026, 232 élèves dont 58 filles.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
