TCHAD

Tchad : au Batha, rencontre d’échange sur les produits pharmaceutiques et la régulation du prix du carburant


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 27 Novembre 2025



Le délégué du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a présidé le mercredi 26 novembre 2025, dans sa résidence, une importante rencontre d’échange et de sensibilisation avec les acteurs locaux.

Les discussions ont porté sur la régulation des activités liées aux produits pharmaceutiques, ainsi que sur le respect des prix du carburant. Deux points majeurs ont été abordés au cours de la réunion.

Le général Ahmat Goukouni Mourali a d’abord exprimé sa profonde inquiétude face à la prolifération des médicaments de la rue, vendus par des personnes non agréées, communément appelées « docteurs choukou ». Il a rappelé que cette pratique illégale constitue un grave danger pour la santé publique, et a réitéré la nécessité de mettre un terme à cette activité.

Le délégué du gouvernement a également instruit la commission chargée du contrôle des pharmacies non conformes d’accorder un délai de trois mois aux propriétaires concernés pour se mettre en règle. « Seules les structures respectant les normes en vigueur seront autorisées à poursuivre leurs activités », a-t-il insisté.

S’agissant du prix du carburant, le général a appelé les commerçants et distributeurs à respecter strictement les tarifs fixés par l’ARSAT. Il a réaffirmé la détermination des autorités provinciales, à lutter contre la vie chère et les pratiques spéculatives, afin de protéger le pouvoir d’achat des populations.


