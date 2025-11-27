Tchad : un forum organisé par l’EISA pour clarifier le rôle des conseillers et de la société civile

Un forum citoyen s’est tenu le 26 novembre 2025 à Sarh, à l’attention des conseillers municipaux, provinciaux et des acteurs de la société civile.



Organisé par l’Institut Electorale pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), ce forum vise à mieux expliquer les responsabilités des élus et à encourager une participation citoyenne plus active dans la gestion locale.



Le chef de mission de l’EISA, Dr Ali Simei Guessé, a rappelé que les conseils municipaux ont pour mission de gérer les affaires locales, d’élaborer les politiques de proximité et de rendre compte aux habitants. Les conseils provinciaux, a-t-il précisé, coordonnent l’action des communes et appuient leurs initiatives.



Il a insisté sur l’importance d’une population impliquée, estimant qu’aucun développement local n’est possible sans la contribution directe des citoyens. Il a invité les participants à poser librement leurs questions et à exprimer leurs attentes.



Le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, a décrit les collectivités autonomes comme un nouvel outil de démocratie participative, permettant aux Tchadiens de prendre une part plus directe dans la décision publique. Il a souligné la transition engagée vers une gouvernance plus horizontale, fondée sur la transparence et la redevabilité des élus.



Dieudonné Djonabaye a encouragé les habitants du Moyen-Chari à proposer des projets ambitieux, et à s’investir dans une démocratie pluraliste. Les participants ont posé des questions d’éclaircissements, notamment sur le processus de décentralisation qui ne se fait pas vraiment ressentir en province, la question de la bonne gouvernance et bien d’autres.



En réponse, le chef de mission de l’EISA, Dr Ali Simei Guessé, a souligné que ce forum est un espace d’échange qui constitue une étape importante pour renforcer la décentralisation au Tchad, et encourager une gestion locale plus proche des citoyens.