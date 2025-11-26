Tchad : nominations à la Cellule de Suivi et Évaluation des Politiques et Projets Présidentiels (CSEPPP)

Par décret N°2938/PR/2025 du 26 novembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Experts spécialisés à la Cellule de Suivi et Évaluation des Politiques et Projets Présidentiels (CSEPPP) :



● Expert en Suivi et Évaluation : M. Beain Jareth ;

●Expert en Gestion des Projets : M. Mahamat Moussa Ahmat ;

● Expert en Économie et Finances Publiques : M. Modjingar Ferdinand ;

● Expert en Développement Rural : M. Moussa Nassour Abdoulaye ;

● Expert en Systèmes d'information et Base de Données : Mme Wazina Sidimi;

● Expert Juriste: Dr. Djong-Yang Dibam.