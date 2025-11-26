Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nominations à la Cellule de Suivi et Évaluation des Politiques et Projets Présidentiels (CSEPPP)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Novembre 2025



Par décret N°2938/PR/2025 du 26 novembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Experts spécialisés à la Cellule de Suivi et Évaluation des Politiques et Projets Présidentiels (CSEPPP) :

● Expert en Suivi et Évaluation : M. Beain Jareth ;
●Expert en Gestion des Projets : M. Mahamat Moussa Ahmat ;
● Expert en Économie et Finances Publiques : M. Modjingar Ferdinand ;
● Expert en Développement Rural : M. Moussa Nassour Abdoulaye ;
● Expert en Systèmes d'information et Base de Données : Mme Wazina Sidimi;
● Expert Juriste: Dr. Djong-Yang Dibam.


