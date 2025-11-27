Tchad - Abéché : Un focus group de jeunes formule des recommandations pour le développement local et la cohésion sociale

Cet atelier participatif a permis de recueillir les perceptions des jeunes sur l’état actuel de la cohésion sociale dans la province. L'objectif était d'identifier clairement les principaux défis liés au vivre-ensemble et au développement local.







Le chef de mission de l’EISA, M. Laurent Hibra Doumla, a rappelé l’importance d’impliquer la jeunesse dans la gouvernance locale et le développement territorial, soulignant l’engagement de l’EISA en faveur de la paix et de la démocratie.







Parmi les préoccupations majeures exprimées par les jeunes, on retrouve :



Manque d’opportunités professionnelles locales ;

Nécessité de mettre en place des programmes d’insertion économique (formation, microcrédit, accompagnement entrepreneurial) ;

Appui accru aux femmes leaders et aux organisations féminines pour une gouvernance plus inclusive.





Les échanges ont mis en exergue la volonté des participants de passer du diagnostic à l’action. Les jeunes ont insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux des recommandations et d'une meilleure coordination entre les autorités, les partenaires et la société civile.







Selon les organisateurs, si ces mesures sont mises en œuvre de manière concertée et durable, elles permettront de :

