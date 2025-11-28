Tchad : Message à la Nation du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à la veille de la Proclamation de la République

Le 28 Novembre : Un Acte Fondateur

Le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a débuté son message en saluant l'imminence du 28 novembre 2025, « jour historique où nous célébrons la Proclamation de la République », désormais consacrée parmi les fêtes nationales dans la nouvelle Constitution.







Il a souligné la portée de cette date :



« Cette date n’est pas un simple repère dans notre calendrier. Au contraire, elle incarne un acte fondateur, le choix irrévocable d’une Nation qui a décidé de se reconnaître pleinement dans les valeurs d’une République indépendante et souveraine.»











Appel à l'Unité pour la Cinquième République

Le Chef de l’État a rappelé que le pays poursuit ses efforts pour consolider ses acquis, renforcer l’unité et bâtir son avenir, à l’aune de la Cinquième République.







Il a insisté sur la nécessité de l'union pour atteindre les objectifs nationaux :



« Cet anniversaire républicain vient opportunément nous rappeler la nécessité de marcher ensemble et d’œuvrer main dans la main, chacun à sa manière et à son niveau, à l’édification d’un Tchad uni, solidaire, prospère et à la hauteur de ses plus grandes ambitions.»







Le Président a conclu en adressant ses vœux les meilleurs à l’ensemble du Peuple Tchadien.

