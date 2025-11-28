Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Salamat : Le Gouvernement et le HCR unissent leurs efforts pour vulgariser la loi sur l’asile


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 28 Novembre 2025


Un atelier de vulgarisation de la loi sur l’asile en République du Tchad s'est tenu ce jeudi, présidé par M. Maab Mara, Secrétaire général de la province du Salamat. Organisée conjointement par le gouvernement tchadien et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), cette rencontre vise à renforcer les mécanismes de protection des personnes déplacées.


Tchad - Salamat : Le Gouvernement et le HCR unissent leurs efforts pour vulgariser la loi sur l’asile
 

La loi sur l’asile, adoptée en 2020, constitue une avancée majeure dans l’histoire du droit d’asile au Tchad. Son objectif est de renforcer le cadre juridique et institutionnel encadrant les procédures d’accueil et de protection des réfugiés sur le territoire national.

 

L'atelier a rassemblé 60 participants issus des départements de Bahr-Azoum et de Haraze-Mangueigne, deux zones stratégiques pour l'accueil des réfugiés.

 
 

Le Délégué de la Commission nationale d’accueil des réfugiés et des rapatriés, M. Mahamat Hassan Abdelrahman, a souligné que la session vise à renforcer les capacités des participants sur les concepts fondamentaux de la protection internationale des réfugiés. Il a également insisté sur la nécessité de consolider la collaboration entre le HCR et les forces de défense dans les situations d’urgence humanitaire, tout en soutenant l’application effective de la nouvelle loi.

 

Ouvrant les travaux, le Secrétaire général de la province du Salamat, M. Maab Mara, a rappelé la lourde et noble responsabilité humanitaire du Tchad :

Le Tchad accueille sur son territoire plus d'un million de personnes (réfugiés et personnes déplacées internes) forcées de fuir les conflits et les persécutions dans la sous-région. Il est, et restera, une terre d'accueil.



Cet atelier s'inscrit dans une dynamique essentielle de sensibilisation et de renforcement des mécanismes de protection, garantissant ainsi l'application des principes du droit international humanitaire.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/11/2025

Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel ​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel 27/11/2025

Populaires

Tchad : Le président du COST annonce sa candidature pour un nouveau mandat

27/11/2025

Congo : la BEAC invitée à l'achèvement dans les plus brefs délais de l'Agence de Dolisie

27/11/2025

Congo : L’hôpital général de Ouesso mis en service par Denis Sassou N'Guesso

27/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter