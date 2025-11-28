Tchad - Salamat : Le Gouvernement et le HCR unissent leurs efforts pour vulgariser la loi sur l’asile

La loi sur l’asile, adoptée en 2020, constitue une avancée majeure dans l’histoire du droit d’asile au Tchad. Son objectif est de renforcer le cadre juridique et institutionnel encadrant les procédures d’accueil et de protection des réfugiés sur le territoire national.







L'atelier a rassemblé 60 participants issus des départements de Bahr-Azoum et de Haraze-Mangueigne, deux zones stratégiques pour l'accueil des réfugiés.









Le Délégué de la Commission nationale d’accueil des réfugiés et des rapatriés, M. Mahamat Hassan Abdelrahman, a souligné que la session vise à renforcer les capacités des participants sur les concepts fondamentaux de la protection internationale des réfugiés. Il a également insisté sur la nécessité de consolider la collaboration entre le HCR et les forces de défense dans les situations d’urgence humanitaire, tout en soutenant l’application effective de la nouvelle loi.







Ouvrant les travaux, le Secrétaire général de la province du Salamat, M. Maab Mara, a rappelé la lourde et noble responsabilité humanitaire du Tchad :



Le Tchad accueille sur son territoire plus d'un million de personnes (réfugiés et personnes déplacées internes) forcées de fuir les conflits et les persécutions dans la sous-région. Il est, et restera, une terre d'accueil.







Cet atelier s'inscrit dans une dynamique essentielle de sensibilisation et de renforcement des mécanismes de protection, garantissant ainsi l'application des principes du droit international humanitaire.

