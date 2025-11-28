Tchad - Abéché : Lancement d'un atelier de formation pour l'autonomisation des femmes survivantes de fistule

Promotion des Droits et Réinsertion Économique

Les travaux se déroulent du 27 novembre au 10 décembre 2025. L’atelier regroupe des participantes issues des provinces du Batha, du Ouaddaï et du Sila, autour du thème central : « Promotion des droits et autonomisation des femmes survivantes de fistule ».







Cette formation intensive est conçue pour offrir un soutien holistique aux bénéficiaires. Plusieurs modules essentiels seront développés :



Protection des droits de la femme et lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

Activités Génératrices de Revenus (AGR), visant à favoriser l’autonomisation économique des bénéficiaires et leur réinsertion sociale.





Le premier thème, centré sur les droits et les violences, est animé par Me Salima Saleh Mahmoud, PDG du Cabinet Assalama pour la Formation et la Consultation Juridique.;







Elle présentera les différentes formes de VBG, leurs mécanismes, et insistera particulièrement sur leurs conséquences spécifiques sur les femmes survivantes de fistule. Cet éclairage juridique et social est fondamental pour le processus de guérison et de réintégration.







Mme Khalié Abdelrahim, présidente de l’Association d’entraide des personnes handicapées moteurs d’Abéché, a exprimé sa gratitude aux partenaires et a exhorté les bénéficiaires à s'approprier les contenus pour tirer pleinement profit de cette opportunité de reconstruction.

