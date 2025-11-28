Alwihda Info
TCHAD

Session des responsables des Guides du Tchad à Laï


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 28 Novembre 2025


Les responsables des guides des différents diocèses du Tchad sont réunies à Laï, chef-lieu du diocèse, dans la province de la Tandjilé. Elles participent à une session ordinaire dont le thème est : « Un leadership féminin fort pour un Guidisme uni. » L’ouverture des travaux a été présidée par l'évêque du diocèse de Laï, Nicolas Nadji Bab.


Session des responsables des Guides du Tchad à Laï


 

Cette session est un moment de communion, de partage et de renouveau. C’est également l’occasion pour chacune de repartir renouvelée, inspirée et prête à agir pour le rayonnement du Guidisme dans tout le Tchad. Ces responsables sont d’ailleurs venues des neuf diocèses que compte le pays.

 

Dans son allocution de circonstance, la commissaire générale des guides du Tchad, Mme Romneloum Kossyam Perside, a invité ses sœurs à regarder en arrière avec lucidité, à reconnaître leurs réussites comme leurs défis, et à tourner leur regard vers un avenir meilleur.

 

Ouvrant les travaux, l’Ordinaire du lieu, Monseigneur Nicolas Nadji Bab, a indiqué que l’Église universelle, à travers son diocèse, compte sur le mouvement Guidisme pour annoncer l’Évangile. Pour ce faire, Mgr Nicolas Nadji Bab a invité les guides à être des modèles pour la société.



