N’Djamena : 100 déficients visuels bénéficient d’un geste fort de solidarité de l’État

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Samedi de la solidarité », dont l’objectif est de soutenir les couches vulnérables de la population et de renforcer les actions sociales en leur faveur.



Le porte-parole de l’ANDVT a salué cette démarche humanitaire, tout en rappelant la mission fondamentale de l’association : lutter contre la mendicité et favoriser l’autonomisation des personnes vivant avec un handicap visuel. Il a exprimé sa gratitude au ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires ainsi qu’à l’ensemble des partenaires impliqués.



Dans son allocution, la ministre Zara Mahamat Issa a souligné la portée symbolique et concrète de cette cérémonie : « Nous ne sommes pas simplement réunis dans une mairie. Nous sommes réunis dans le temple de l’action humaine, autour d’une valeur sacrée : la solidarité ! »



Rendant hommage au courage et à la résilience des bénéficiaires, elle a déclaré : « Ils regardent avec le cœur, avancent avec courage et nous enseignent que la vraie vision n’est pas seulement celle des yeux, mais celle de l’âme. »



La ministre a ensuite procédé personnellement à la remise des kits, qualifiant ce geste non de « don », mais de « devoir », symbolisant l’engagement concret de l’État envers les personnes vulnérables.



« C’est le peuple tchadien qui, à travers ce geste, vous serre la main et vous dit : “Vous n’êtes pas seuls. Votre combat est notre combat. Votre dignité est notre honneur.” »



Mme Zara Mahamat Issa a rappelé que cette action s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a placé la solidarité au cœur des douze chantiers prioritaires de la Cinquième République.



« Le Tchad ne sera fort que s’il est solidaire. Il ne sera grand que s’il est bienveillant », a-t-elle affirmé.



S’adressant enfin aux cadres de son département, elle a salué leur engagement, estimant que leur mobilisation montre que « l’État n’est pas une machine froide, mais une famille ». Elle a rassuré les membres de l’ANDVT quant à la continuité du soutien public :



« Ce geste d’aujourd’hui n’est qu’une étape. La route est longue, mais nous la parcourrons ensemble, main dans la main. »