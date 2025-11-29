Alwihda Info
TCHAD

N’Djamena : 100 déficients visuels bénéficient d’un geste fort de solidarité de l’État


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 29 Novembre 2025


​Le ministère de l’Action sociale a réaffirmé l’engagement de l’État en faveur des personnes vivant avec un handicap, ce samedi 29 novembre 2025, dans la commune du 4ᵉ arrondissement de N’Djamena. À cette occasion, 100 membres de l’Association nationale des déficients visuels du Tchad (ANDVT) ont chacun reçu un kit de vivres et de non-vivres.


Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Samedi de la solidarité », dont l’objectif est de soutenir les couches vulnérables de la population et de renforcer les actions sociales en leur faveur.

Le porte-parole de l’ANDVT a salué cette démarche humanitaire, tout en rappelant la mission fondamentale de l’association : lutter contre la mendicité et favoriser l’autonomisation des personnes vivant avec un handicap visuel. Il a exprimé sa gratitude au ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires ainsi qu’à l’ensemble des partenaires impliqués.

Dans son allocution, la ministre Zara Mahamat Issa a souligné la portée symbolique et concrète de cette cérémonie : « Nous ne sommes pas simplement réunis dans une mairie. Nous sommes réunis dans le temple de l’action humaine, autour d’une valeur sacrée : la solidarité ! »

Rendant hommage au courage et à la résilience des bénéficiaires, elle a déclaré : « Ils regardent avec le cœur, avancent avec courage et nous enseignent que la vraie vision n’est pas seulement celle des yeux, mais celle de l’âme. »

La ministre a ensuite procédé personnellement à la remise des kits, qualifiant ce geste non de « don », mais de « devoir », symbolisant l’engagement concret de l’État envers les personnes vulnérables.

« C’est le peuple tchadien qui, à travers ce geste, vous serre la main et vous dit : “Vous n’êtes pas seuls. Votre combat est notre combat. Votre dignité est notre honneur.” »

Mme Zara Mahamat Issa a rappelé que cette action s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a placé la solidarité au cœur des douze chantiers prioritaires de la Cinquième République.

« Le Tchad ne sera fort que s’il est solidaire. Il ne sera grand que s’il est bienveillant », a-t-elle affirmé.

S’adressant enfin aux cadres de son département, elle a salué leur engagement, estimant que leur mobilisation montre que « l’État n’est pas une machine froide, mais une famille ». Elle a rassuré les membres de l’ANDVT quant à la continuité du soutien public :

« Ce geste d’aujourd’hui n’est qu’une étape. La route est longue, mais nous la parcourrons ensemble, main dans la main. »


