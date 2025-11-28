Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : La 47e promotion de l’EMIA, baptisée « Général Pangassy Sangaré », prête à servir la Nation


Alwihda Info | Par - 29 Novembre 2025


Koulikoro, le 28 novembre 2025 – Le Président de la Transition et Chef Suprême des Armées, le Général d’Armée Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de baptême de la 47e promotion de l’École Militaire Interarmes (EMIA) de Koulikoro. Cette promotion, désormais nommée « Général de Brigade Pangassy Sangaré », marque la sortie de 343 jeunes officiers prêts à intégrer les Forces Armées Maliennes (FAMa).


Mali : La 47e promotion de l’EMIA, baptisée « Général Pangassy Sangaré », prête à servir la Nation


 

La 47e promotion est constituée de 343 jeunes officiers, répartis entre le cycle normal et le cycle spécial, et témoigne d'une forte ouverture régionale et d'une innovation majeure dans le recrutement.

 

  • Cycle Normal (325 officiers) : Il regroupe des ressortissants de neuf pays frères, soulignant la vocation africaine de l'EMIA. Le Mali compte 311 officiers dans ce cycle, dont 32 femmes.

    • Innovation : La promotion inclut un nouveau dispositif de recrutement de spécialistes destiné à doter les Armées d’experts en génie militaire, transmissions et télécommunications, santé militaire, matériel et hydrocarbures, ainsi qu’en communication institutionnelle.

    • Major : Le Sous-lieutenant Idrissa Tiama (Malien) s’est distingué avec une moyenne de 16,600/20.

  • Cycle Spécial (18 officiers) : Exclusivement composé de nationaux, il inclut 3 médecins généralistes et 15 médecins spécialistes.

    • Major : Le Lieutenant Fousseyni Traoré, médecin généraliste, avec 15,19/20.



La cérémonie a également souligné la coopération Sud-Sud, 19 officiers de cette promotion ayant validé un module de formation en Ouganda.



 

Formation rigoureuse et engagement solennel

 

Les nouveaux officiers ont prêté serment devant le drapeau national et le Chef Suprême des Armées, s'engageant à servir la patrie avec loyauté, discipline et dévouement.

Leur formation, complète et rigoureuse, a combiné instruction tactique, entraînement physique et modules spécialisés, incluant :

  • L'aguerrissement commando, visant la résistance physique et mentale et la maîtrise du combat en milieu désertique, urbain ou forestier.

  • Le tir de combat et les opérations de maintien de la paix, les préparant aux contextes nationaux et internationaux.



Il est à noter que cette 47e promotion est la dernière à bénéficier d’un cycle de deux années de formation ; la prochaine promotion marquera le retour à un cursus de trois ans.

 



Messages des autorités

 

 

Général d’Armée Assimi Goïta : Exigence de Leadership

 

Dans son intervention, le Président de la Transition a rappelé que le choix du Feu Général de Brigade Pangassy Sangaré comme parrain est « un acte de reconnaissance et de mérite ». Il a invité les nouveaux officiers à incarner les valeurs portées par cet illustre militaire : la loyauté, le dévouement et la capacité au sacrifice suprême.

 

Le Chef de l'État a salué la mémoire des soldats et civils tombés pour la Nation. Il a insisté sur l'importance du leadership, de la discipline, de la compétence et de la cohésion, qu'il juge être les clés de la victoire dans les opérations offensives en cours contre les groupes armés terroristes.



 

Général de Division Oumar Diarra : Rigueur et Devoir

 

Le Chef d’État-major Général des Armées (CEMGA), le Général de Division Oumar Diarra, a rappelé aux promus que le port de l’uniforme engage à défendre les valeurs fondamentales de la République. Il a souligné la nécessité de la rigueur, de la droiture et du sens du devoir.

 

Le Général Diarra a exhorté les cadets à se préparer à rejoindre rapidement les Groupements Tactiques Interarmes et les Bataillons d’Intervention Rapide. Il leur a rappelé l’importance du respect du droit international humanitaire, du discernement opérationnel et de la responsabilité morale du chef de section, en les invitant à devenir des leaders de terrain capables de susciter l’adhésion de leurs subordonnés.

 

Il a enfin appelé les officiers des pays partenaires à représenter dignement l’EMIA de Koulikoro et à porter haut les valeurs de la coopération militaire africaine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/11/2025

Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques

Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques

Tchad : Bâtir l’avenir sur la poussière ? Quand les élèves étudient à même le sol Tchad : Bâtir l’avenir sur la poussière ? Quand les élèves étudient à même le sol 28/11/2025

Populaires

Guinée : Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN) : le Chef de l’État préside la deuxième session

28/11/2025

Droits de l’Homme Sans Frontières (DHSF) renforce les capacités des jeunes défenseurs des droits humains au Tchad

28/11/2025

Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques

28/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter