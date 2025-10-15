Alwihda Info
TCHAD

Tchad : des enseignants formés à Bol pour améliorer la qualité de l’éducation dans la province du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 15 Octobre 2025


​Après trois jours d’intenses travaux, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, M. Idriss Moussa Mahamat, a présidé ce mercredi à Bol la cérémonie de clôture d’une session de formation des enseignants axée sur la didactique des disciplines, la santé mentale et l’appui psychosocial.


Tchad : des enseignants formés à Bol pour améliorer la qualité de l’éducation dans la province du Lac
Organisée par la Délégation provinciale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, cette formation visait à renforcer les compétences pédagogiques et psychosociales des enseignants afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dans la province.

Durant trois jours, les participants ont été outillés sur les méthodes actives d’enseignement, les stratégies de gestion de classe, ainsi que sur la prise en charge psychosociale des élèves en situation de détresse, notamment dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux.

Dans son mot de clôture, le délégué provincial a félicité les formateurs pour leur disponibilité et leur engagement tout au long de la session. Il a également encouragé les enseignants à mettre en pratique les connaissances acquises dans leurs écoles respectives afin d’impacter positivement les apprentissages des élèves.

« Cette formation vient à point nommé pour renforcer vos capacités pédagogiques et humaines. Mettez en œuvre ces acquis pour bâtir une école inclusive et bienveillante », a déclaré M. Idriss Moussa Mahamat.

Les bénéficiaires, quant à eux, ont exprimé leur satisfaction et ont remercié la Délégation provinciale ainsi que l’UNICEF pour cette initiative qui, selon eux, contribuera à améliorer leurs pratiques professionnelles au quotidien.

Cette session de formation s’inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère de l’Éducation nationale, avec l’appui de ses partenaires, pour rehausser le niveau de l’enseignement et garantir un environnement scolaire sain, sûr et inclusif pour tous les enfants du Tchad.


