INTERNATIONAL

Tchad : fin de la mission en Chine de la délégation HAMA-Maison de la Presse


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Octobre 2025



La délégation conjointe HAMA–Maison de la Presse du Tchad, conduite par la présidente de la HAMA, Mme Halimé Assadya Ali, a regagné N’Djamena ce midi, à l’issue d’une visite de travail en Chine.

Cette mission, qui a conduit la délégation à Shanghai et Beijing, lui a permis de visiter le Shanghai Media Group (SMG), le Quotidien du Peuple, la China Global Television Network (CGTN), ainsi que la Cité des Sciences de Haidian, et de s’imprégner de la pleine intégration du numérique et de l’intelligence artificielle dans le travail quotidien des médias.

La délégation a également échangé avec les responsables de l’Association chinoise pour l’amitié avec l’étranger, forte de 71 ans d’expérience dans la promotion de l’amitié et du développement de la coopération internationale, regroupant plus de 500 organisations dans plus de 150 pays.

À l’issue des différentes rencontres, des engagements ont été pris en vue de créer des passerelles de coopération et d’accompagner la HAMA et la Maison de la Presse dans les domaines de la formation, du développement technologique et des échanges d’expériences.




