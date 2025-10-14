Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

N’Djamena : deux frères condamnés pour avoir agressé l’amant de leur sœur mariée


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 14 Octobre 2025


Deux individus ont comparu devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena pour coups et blessures volontaires sur un jeune homme entretenant une relation avec leur sœur, pourtant mariée.


Après plusieurs mois passés à la maison d’arrêt de Klessoum, ils ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 FCFA chacun.

Lors de l’audience, l’avocat de la défense a plaidé la clémence, expliquant que ses clients n’avaient pas l’intention de se faire justice eux-mêmes, mais seulement de confronter le jeune homme à ses actes.

Selon lui, les accusés se seraient rendus chez la victime pour lui demander : « Reconnais-tu ce que tu as fait ? » Ce dernier leur aurait rétorqué : « Faites ce que vous voulez », une réponse jugée provocatrice qui aurait conduit à un échange verbal puis à une altercation physique.

L’avocat a insisté sur le fait que ses clients voulaient simplement demander au jeune homme de cesser sa relation avec leur sœur mariée, sans en venir aux mains. Il a également contesté la version des faits présentée par la partie civile, estimant que la gravité des blessures avait été exagérée.

Le tribunal a finalement retenu les faits de violences volontaires, tout en tenant compte des circonstances atténuantes plaidées par la défense.


