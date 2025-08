Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

La capitale tchadienne est confrontée à un défi persistant en matière d'insalubrité, malgré les efforts louables de la municipalité. Une décision récente du maire visait à transformer le visage de la ville, en instaurant une discipline collective pour l'assainissement.



Chaque citoyen devait consacrer un moment à nettoyer sa devanture, et les commerçants étaient appelés à n'ouvrir leurs boutiques qu'entre 9h et 10h, laissant ainsi le temps nécessaire pour une mise en propreté des abords des marchés. Une initiative pleine de bon sens, mais dont l'application se heurte malheureusement à la dure réalité.



Sur le terrain, le constat est alarmant. Si l'intention était de faire de N'Djamena une ville plus propre et plus agréable à vivre, force est de constater que cette mesure n'est que partiellement, voire pas du tout, respectée par une majorité de commerçants.



Dès les premières heures de la matinée, de nombreux marchés de la capitale offrent un spectacle désolant : ordures éparpillées, sacs plastiques jonchant le sol, et une odeur nauséabonde qui témoigne de l'accumulation des déchets.



Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'insalubrité est un terreau fertile pour les maladies, menaçant directement la santé publique. Les efforts des services municipaux, souvent débordés, ne suffisent pas à eux seuls à endiguer ce fléau si la population ne s'approprie pas les mesures d'hygiène de base.



La décision du maire, bien que pertinente, semble avoir été accueillie avec un certain laxisme, voire une indifférence, par une partie des commerçants. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette résistance : manque de sensibilisation, difficulté à changer des habitudes ancrées, ou encore l'absence de mécanismes de contrôle et de sanctions suffisamment dissuasifs. Pour que N'Djamena retrouve sa dignité et offre un cadre de vie sain à ses habitants, il est impératif de repenser l'approche.



Au-delà des injonctions, une campagne de sensibilisation massive et continue est nécessaire, expliquant les enjeux sanitaires et environnementaux liés à l'insalubrité. Parallèlement, la mise en place de brigades de contrôle et l'application rigoureuse des amendes pour les récalcitrants pourraient inciter au respect des règles.



Une meilleure organisation de la collecte des déchets et la mise à disposition d'infrastructures adéquates sont des préalables indispensables. Le défi de la salubrité à N'Djamena n'est pas seulement l'affaire de la municipalité, c'est une responsabilité collective. Il est temps que chaque citoyen, et en particulier chaque commerçant, prenne conscience de son rôle crucial pour faire de la capitale tchadienne, un exemple de propreté.



Sans cette prise de conscience et une action concertée, les bonnes intentions resteront lettre morte, et les marchés continueront d'être le miroir d'une ville qui peine à se défaire de ses déchets.