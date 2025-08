Tchad : Un appel à la responsabilité collective face au danger des marigots

Au Tchad, la saison des pluies transforme plusieurs quartiers en véritables marigots. Ces étendues d’eaux stagnantes deviennent des terrains de jeu pour de nombreux enfants, souvent à peine vêtus, courant, glissant et pataugeant sans aucune surveillance parentale. Cette insouciance cache un profond malaise, révélateur d’un laisser-aller éducatif.





Dans le quartier Walia, il n’est pas rare de croiser des groupes d’enfants plongeant dans ces eaux boueuses, ignorant les risques sanitaires et sécuritaires. Une mère témoigne avec douleur : “J’ai perdu mon fils de 7 ans à cause d’une infection qu’il a contractée après avoir joué dans un marigot. Je l’ai laissé dehors pendant que je faisais la cuisine. Je ne pensais pas que cela tournerait au drame.”





Ces scènes illustrent un double abandon : celui des parents, souvent débordés ou inconscients, et celui des autorités, qui tardent à mettre en place des infrastructures de drainage efficaces et des espaces de loisirs adaptés. Les marigots menacent non seulement la santé publique, mais deviennent également des zones de perdition pour une jeunesse sans repères.





La responsabilité est collective. Les parents doivent retrouver leur rôle d’encadrement, sensibiliser et protéger leurs enfants. Les autorités, quant à elles, doivent investir dans des programmes d’assainissement et de protection de l’enfance. Car derrière chaque éclat de rire dans un marigot peut se cacher un drame évitable.